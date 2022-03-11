Türkiye beyaza büründü: Kar kuvvetlenecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanalar tarafından yayınlanan uyarıların ardından dünden beri yurdu etkileyen kar yağışı dün gece saatlerinde kuvvetini artırdı. Megakent İstanbul beyaza bürünürken yurdun birçok şehirde kar örtüsü oluştu. Tahminlere göre kar yağışı bugün ve yarın daha da yoğunlaşacak.

Sozcu.com.tr

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Türkiye yıllar sonra ilk defa mart ayında yoğun kar ve soğukla mücadele ediyor. Uyarıları yapılan kar yağışı gece saatlerinde İstanbul’da kuvvetini artırdı ve şehrin hemen hemen tamamında kar örtüsü oluştu. Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerindeki tüm şehirlerden kar haberleri gelirken, birçok şehirde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

BUGÜN VE YARIN EN YOĞUN ETKİSİ GÖRÜLECEK

Bugün ve yarın gece saatlerine kadar kar yağışının en yoğun etkisini göstermesi bekleniyor. Pazar gecesinden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece yükselmesi nedeniyle yağışın da kuvveti azalacak.

3 GÜN DAHA YOĞUN ŞEKİLDE SÜRECEK

Tahminlere göre mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklıkları günlerce sürecek, kar yağışı ise gelecek haftanın ilk günlerine kadar kuvvetli şekilde devam edecek. Gelecek haftanın ortasında hava sıcaklıkları artışa geçecek ve kar yağışı da kuvvetini yitirecek.

TÜM TÜRKİYE ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın doğusu, K. Maraş’ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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