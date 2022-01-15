Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Van'ın Başkale ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Van’ın Başkale ilçesinde saat 16.03’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyururken, merkez üssü olarak İran’ı gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER