Otobüsün gizli bölmesinde böyle yakalandılar!

Van'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüsün arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümlerde saklanan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerine yakalanmamak için canlarını dahi tehlike atan yollara başvuruyor.

Van’ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen Kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından yol kontrolleri yapıldı.

Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan eski model 2 otobüste arama yapıldı.

Aramada, otobüslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edildi.

Açılan gizli bölümlerde üst üstü sıralanmış Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

Görüntüler karşısında şok olan polis, gizli bölümde havasızlıktan bitkin düşen göçmenleri tek tek çıkarttı.

Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle göç ettikleri belirtti.

Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA), (İHA)

İlginizi Çekebilir Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı