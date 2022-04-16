Yangın sonrası talan iddiaları Meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, orman yangınları ve ardından yapılan ihalelerle ilgili basına yansıyan iddiaları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye sordu.

Mustafa SARIİPEK

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Orman yangınlarının yaklaştığını, alınacak tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini, yangın çıkınca çok geç olacağını vurgulayan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, orman yangınları ve ardından yapılan ihalelerle ilgili basına yansıyan iddiaları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye sordu.

Girgin, “Yangın sonrası talan hakkındaki iddialar, yangın sürecindeki beceriksizliğin yangın sonrası, yanan alanlara yönelik nasıl bir açgözlülüğe dönüştüğünü açıkça gösteriyor” dedi.

Çocukların nefes hakkı için mücadele ettiklerini belirten Girgin, “Geçen yaz aylarında, Ege ve Akdeniz Bölgelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde orman yangınları yaşandı. Yanmış alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan ihalelerle, tomruk, telefon-maden direkleri, kabuklu-kabuksuz kâğıtlık, sanayi ve yakacak odun gibi milyarlarca lira tutan ‘Orman ürününü' değerinin çok altında satıldığı kamuoyuna yansımıştır” diye konuştu.

“SATIŞLARDA USULSÜZLÜK YAŞANDI”



Yanmış alanlar için yapılan ihalelerde, adına ‘Orman emvali' denilen odun, direk, kereste gibi ürünlere dönüşen orman değerlerinin satışında usulsüzlükler yapıldığını belirten Girgin şunları söyledi:

*Piyasada metreküp fiyatı 2 bin 500 TL olan milyonlarca metreküp emvalin ortalama 100 TL'den satıldığı, 20 milyon metreküp olan orman emvalinin 13 milyon olarak kayıtlara geçirildiği basında yer almıştır.

*Tahsisler yolu ile de orman varlığımızın uluslararası şirketlere peşkeş çekildiği, yılda 10 milyon metreküp üretim planlanan ormanlarımızdan 40 milyon metreküp ağaç kesildiği yine çıkan haberler arasında yer almaktadır.

*Şirketlere rayiç bedelin altında tomruk satışı kesinlikle yasaklanmalıdır. Dikili satış yönteminden vazgeçilmelidir. Çünkü bu durum usulsüzlüğün önünü açıyor ve orman katline dönüşüyor.

Ormanlarımıza sahip çıkma mücadelesi çocuklarımızın nefes hakkı için mücadeledir. O nedenle, bu ciddi iddiaları Sayın Bakan'a sorarak, kendisini bugünden göreve davet ettik. Havalar ısınınca çok geç olacak.

“ENERJİ NAKİL HATLARININ YANGIN RİSKİ OLUŞTURDUĞU DOĞRU MUDUR?”

Daha önce, 13 Ağustos 2020 tarihinde, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye ve Kılavuz Köyleri arasında çıkan orman yangınına dair Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini hatırlatan Girgin, şu ifadeleri kullandı;

*Enerji nakil hatlarının yangın riski oluşturduğu doğru mudur? Eğer doğruysa yangın riski oluşturmaması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?' diye sormuştuk. Önergedeki diğer sorulara cevap verilmiş ama bu sorumuza cevap verilmemişti.

*Enerji nakil hatları bakımsızlık nedeniyle orman yangınlarına sebep oluyor. Geçen aylarda Isparta'da günlerce süren kesintileri yaşadık. Enerji şirketlerinin nakil hatlarında gerekli bakımları yapmaması bu kesintilere sebep oldu.

*Orman bölgeleri için de aynısı geçerli. Kışın Isparta'yı karanlıkta bırakanlar, yazın Ege ve Akdeniz'de ormanların yanmasına sebep olacak. Bakanlık ülkemizdeki enerji dağıtım şirketlerinin sorumluluğundaki enerji nakil hatlarının yangına sebebiyet verip vermediği konusunda mutlaka bir araştırma yapmalı ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

TARIMI BİTİRENLER BÖYLE GİDERSE ORMANLARI DA BİTİRENLER OLARAK ANILACAK

Enerji sektöründeki özelleştirmelerin ardından şirketlerin, orman alanlarındaki elektrik bakım çalışmalarını yapmadığını da sözlerine ekleyen Girgin, şunları söyledi;

*Bakımı yapılmayan hatların hektarlarca ormanın yanmasına neden olduğu ve bu konuyla ilgili bakanlığınızca herhangi bir inceleme/soruşturma yapılmadığı kamuoyuna yansımıştır. Bu konuda atılan yeni bir adım var mıdır? Varsa nedir? Yaz ayları yaklaşıyor. Sora sora dilimizde tüy bitti: Uçak filosu kuruldu mu?

*Helikopter filosu tamam mı? Sayıştay'ın tespit ettiği 9 bin 600 kadrolu işçi eksiği giderildi mi? Yangınlarda yer hareketi çok önemlidir. Hem orman köylülerinin desteklenmesi için hem de yöreyi tanıdıkları için işçilerin orman köylülerinin çocuklarından alınmasına dikkat ettiniz mi? Elektrik iletim dağıtım hatları takip edildi mi?

*Her yangın sonrası ‘Soruşturma açtık' diyorsunuz da sonuçları kamuoyu ile paylaştınız mı? Bakanlık bu konularda sorumluluk alıp, ormanlara yönelik bir acil eylem planı hayata geçirmezse, tarımı bitirdikleri gibi, ormanları da bitirenler olarak tarihe geçecekler.

SORU ÖNERGESİ

Girgin Bakan Kirişçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı:

* 2021 yılındaki orman yangınlarının ardından, yanmış alanlardaki orman emvalinin satışı için kaç adet ihale yapılmıştır? Söz konusu alanların orman emvali kaç metreküp olarak hesaplanmıştır?

* Piyasada metreküp fiyatı 2 bin 500 TL orman emvalinin, metreküpünü ortalama 100 TL'den satıldığı doğru mudur? Satıldı ise hangi firmalara satılmıştır?

* Tahsisler yolu ile kaç hektar orman alanı uluslararası şirketlerin kullanımına sunulmuştur? Bu tahsislerin fiyatları hangi kritere göre belirlenmiştir?

* Elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluk alanında enerji nakil hatları nedeniyle kaç orman yangını çıkmıştır? Bu yangınlara ilişkin soruşturmalar sonucunda hangi yaptırım kararları alınmıştır?

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