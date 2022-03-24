30 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyon sürücüsü sağ kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde moloz dökerken uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında hafriyat dökerken yanaştığı uçurumdan kullandığı kamyonla 30 metrelik uçuruma yuvarlanan 48 yaşındaki Ahmet Yeşilördek vatandaşların çağırdığı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

30 metrelik uçurumdan itfaiye ve sağlık ekiplerinin vinç ve sedye kullanarak kurtardığı Yeşilördek ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yeşilördek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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