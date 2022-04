CHP’li belediye 10 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırdı

Denizli’de CHP’li Merkezefendi Belediyesi başlattığı ‘İyilik Hareketi’ ile ilçedeki 10 bin ihtiyaç sahibine her akşam sıcak iftar yemeği ulaştırdı.

İyilik Hareketi projesine bu yıl 50 restoran dahil olurken, hayırseverler Ramazan boyunca 408 bin liralık bağışta bulundu.

İlçedeki esnafa da destek amaçlı projede hayırseverler doğrudan ihtiyaç sahibine ulaşmak yerine sisteme iftarlık yemek siparişleri veriyor.

Bu siparişler Ramazan öncesi belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere iftar saatlerinde ulaştırılıyor.

‘ESNAF ZEHRA NAZLIER: BİZİM İÇİN CAN SUYU OLDU’



Üç yıldır devam eden iyilik hareketi projesine ilk kez dahil olduğunu söyleyen işletmeci Zehra Nazlıer, “Syilik hareketini sosyal medyada görerek müracaat ettim. Daha önceki yıllardan takip ediyordum ama bu sene ilk defa katıldık. Pandemi süreci yaşayan biz küçük esnaf için inanılmaz derecede can suyu oldu. Tabi her evde bir hikaye vardır. Bir evden bahsettiler. Tek gözlü bir ev, bir kadın, bir çocuk. Bu hikayeden çok etkilendik. Nasıl yardım edebiliriz düşüncesine kapıldık. Biz bu işe devam edeceğiz” diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise; “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize bu yılki Ramazan ayında da hayırseverler aracılığı ile sıcak iftar yemeklerini evlerine ulaştırıyoruz. Bu Ramazan ayında bugüne kadar 10 bin 26 ihtiyaç sahibi hemşehrimize iftar yemeklerini ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

