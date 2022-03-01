Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu

Sosyal medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

HABIP ATAM

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Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Siber polisi, Telegram üzerinden “Çocuk Pornosu” isimli bir grup oluşturulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, grupta “Çocuğun Cinsel İstismarı İçerikli Müstehcen Görüntüler” paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi.

TEK TEK BELİRLENDİLER

Siber polisince 1 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasında, görüntüleri “Ceyda” kod adlı kişinin para karşılığında sattığı tespit edildi.

Araştırmalarda şüphelinin gerçek kimliğinin Y.D. olduğu ve İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Polis, şüphelinin banka hesaplarını incelemeye aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli Y.D.'den, çocuğun cinsel içeriğiyle ilgili görüntü alan 4 kişi belirlendi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri ile Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Beş şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 2 flash bellek, 2 hard disk, 2 dizüstü bilgisayara el konuldu.