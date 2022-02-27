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‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yayınlanma: 14:58 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ankara uygulama noktasında polisin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya çalışan araç nokta görevlileri ve narkotik şube müdürlüğümüz ekiplerince durduruldu.

Narkotik dedektör arama köpeği ile araçta yapılan aramada; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili A.K. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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Ankara Kayseri uygulama uyuşturucu