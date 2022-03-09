Fatih’teki alacak verecek cinayetinde sanığa 25 yıl hapis

Fatih'te 2019 yılında alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle Mehmet Hanı iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldüren Ahmet Acar 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Ahmet Acar getirildi. Duruşmaya maktul Mehmet Hanın eşi Aysel Han ile avukatı Burak Göncü ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada maktul Mehmet Hanın eşi Aysel Hanın sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Avukatı Burak Göncü ise mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık karar öncesi son sözü sorulması üzerine “Takdir mahkemenindir, beraatimi talep ediyorum.” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Acarı “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Mehmet Acar kararın açıklanmasının ardından, “Tüm bayanların 8 Mart’ı kutlu olsun” dedi. Maktul Mehmet Hanın eşi Aysel Han ise salondan çıkarken “25 yıl az bile adam öldürdü” diye bağırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Mehmet Han ile şüpheli Ahmet Acar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu aktarıldı. 21 Haziran 2019 yılında şüpheli maktulü iş yerine konuşmak için çağırdığı, maktul şüpheli ile ortak arkadaşı olan Mehmet S.C.nin de şüpheli ile konuşmaya giderken yanında gelmesini istediği anlatılıyor. Maktulün arkadaşıyla birlikte şüphelinin iş yerine gittiği, şüphelinin maktulün başına silah dayadığı Mehmet S.C.nın araya girerek maktulü iş yerinden uzaklaştırdığı, ancak maktulün bir süre sonra tekrar şüphelinin iş yerine geldiği anlatılıyor.

Şüpheli iş yerine gelen maktule pompalı tüfekle ateş ettiği, maktule 6 adet merminin göğsüne, başına, boynuna, karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiği anlatılıyor. Şüpheli Ahmet Acarın olay yerinden kaçtığı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelinin 26 Ağustos’ta yakalandığı aktarılıyor.

Olayda ele geçen av tüfeğinin kriminal raporunda öldürmeye elverişli silahlardan olduğu, tüfek ile edilen ateş sayısı ve şiddeti ve ateş edilen bölgelerin hayati bakımdan önemi açısından göz önüne alındığında şüphelinin eylemi kasten öldürme kastı ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı anlatılıyor. İddianamede şüpheli Ahmet Acarın “Kasten Öldürme” suçundan cezalandırılmasını isteniyordu.

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