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Feci ölüm! Motosiklet sürücüsü iş makinesinin altında kaldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü, feci şekilde hayatını kaybetti.

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Feci ölüm! Motosiklet sürücüsü iş makinesinin altında kaldı

Alınan bilgiye göre, H.H.’nin kullandığı motosiklet, İbrahim Mete Bulvarı Ceyhunkent kavşağından Adnan Menderes Bulvarına giriş yaptığı sırada, otogar istikametine giden M.T. yönetimindeki ekskavatörü fark edince durmak istedi.

Ancak savrulan motosiklet iş makinesinin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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