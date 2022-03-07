Hasta yakınlarının darp ettiği güvenlik görevlilerine sağlıkçılardan destek

İzmir'in Çiğli ilçesinde Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 güvenlik görevlisinin darbeden 3 hasta yakınından 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türk Sağlık Sen 1 No'lu Şube de hastane önünde basın açıklaması yaparak, olayı kınadı.

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Olay, 4 Şubat günü saat 22.00 sıralarında, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Trafik kazasının ardından hastaneye getirilen K.N., doktorlar tarafından resüsitasyon (kalp masajı/yeniden canlandırma) odasına alındı. K.N.’nin yakınları da bu sırada odaya girmeye çalıştı.

Uyarılara aldırmayan hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. 3 hasta yakını, 4’ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti. Görevlilerden D.G.’nin kaburgası kırılırken, başına taşla vurulan F.A.’nın da kafatası çatladı. ‘Beyaz kod’ verilmesiyle gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen güvenlik görevlilerinden 8’i taburcu edilirken, D.G.’nin tedavisi ise sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘SAĞLIKTAKİ ŞİDDET ŞEHİR EŞKİYALIĞINA VE TERÖRE DÖNÜŞMÜŞTÜR’

Türk Sağlık Sen 1 No’lu Şube, hastane önünde basın açıklaması yaparak, olayı kınadı. Başkan Barış Koçak’ın okuduğu basın açıklamasında “Artık sağlıktaki şiddet, şiddet olmaktan çıkmış, resmen şehir eşkıyalığı ve bir teröre dönüşmüştür. Maalesef ki zor şartlarda hizmet veren arkadaşlarımızın can güvenlikleri dahi kalmamıştır.

Bizler hastaların tedavisini yaparken sürekli acaba arkamızdan kim saldıracak korkusu ile yaşamak istemiyoruz. Sadece işimizi yapıp, hastalara şifa dağıtmak istiyoruz. Bizler de insanız. Bizim de ailelerimiz, sevenlerimiz, bekleyenlerimiz var. Kim verecek 9 arkadaşımızın yaşadıklarının hesabını? Kim verecek bu 9 arkadaşımızın ailesinin yaşadıklarının hesabını?” ifadelerine yer verildi. Grup, ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’ sloganı atarak açıklamayı bitirdi. DHA

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