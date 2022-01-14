Kanalizasyon çukuruna düşen köpek ve 13 yavrusu kurtarıldı

Siirt'te kanalizasyon çukuruna düşen köpek ile 13 yavrusu, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kentte dün gece vatandaşlar, köpek ve yavrularının kanalizasyon çukuruna düştüğünü fark etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köpeklerin düştüğü yerin dar ve derin olması üzerine kepçe yardımı ile çukur genişletildi. 1 saatlik çalışmasının ardından anne ve 13 yavrusu kurtarıldı. Köpekler, ekipler tarafından sağlık kontrolü için belediyeye ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Veysel Sabri Oktay, “Yavrular ve anne kurtarıldıktan sonra buraya getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Bakım evinde şu an karantina süreçlerini geçirmekteler” dedi. DHA

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