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Kendisini ‘jandarma’ olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Çanakkale'de, kendisini 'jandarma personeli' olarak tanıtan A.A., telefonla aradığı M.Ç.'nin 2 bileziğini, 1 altın setini ve 4 bin lirasını dolandırdı. A.A., İzmir'den Şanlıurfa'ya otobüsle giderken, yol kontrolünde yakalandı.

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Kendisini ‘jandarma’ olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyünde yaşayan M.Ç. isimli kadını telefonla arayan A.A., kendisini ‘jandarma personeli’ olarak tanıttı. A.A., ikna ettiği M.Ç.’nin 2 bileziğini, 1 altın setini ve 4 bin lirasını dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan M.Ç., jandarmaya başvurdu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan incelemenin ardından A.A., İzmir’den Şanlıurfa’ya otobüsle giderken, Afyonkarahisar’daki yol kontrolünde yakalandı. A.A. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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