Kuşadası eski Belediye Başkanı’na saldırının azmettiricisi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, organize suç örgütüne operasyonda, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Biri villa olmak üzere iki adrese düzenlenen operasyonda, aynı aileden olduğu belirlenen A.H.E. (42), D.E. (22) ve H.E. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaldıkları villanın bulunduğu sokak dahil birçok noktaya polis baskınlarına karşı güvenlik kamerası yerleştirdikleri belirlendi.

A.H.E.nin, 8 Mart’ta eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalıya yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olduğu belirtildi. Saldırıya uğrayan Kayalının, daha önce A.H.E.nin kendisini tehdit ettiğine dair şikayeti bulunduğu da ileri sürüldü.

Özer Kayalının, başkan olduğu dönemde, Kuşadası Aykuştur Çarşısında bulunan bazı işletmeleri tahliye etmek istediği için A.H.E. ile aralarında husumet oluştuğu iddia edildi. (DHA)

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