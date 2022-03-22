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Mankenin üzerindeki kıyafeti çaldılar

Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin arkasına geçerek kıyafeti çıkarıp çaldığı görüldü.

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Olay Bağcılar’da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti. Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)

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