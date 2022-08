Otomotivcilere Çin freni

TAYSAD Başkanı Albert Saydam, Çin’in ilk defa otomotivde küçülmeye gitmeye başladığını ve bunun tüm dünya piyasalarına olumsuz yansıyacağını söyledi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak tabir edilen otomotivde umutla başlanılan 2022 yılı belirsizliklerle devam ediyor. Son yıllarda satış rakamlarında hedeflerin oldukça uzağında kalan sektör, pandemi sonrası toparlanma umutlarını da başka bahara bıraktı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, yılın ikinci yarısı için sektörde belirsizliklerin arttığını söyledi.

BELİRSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Enerji maliyetlerindeki artışla birlikte Avrupa'da pandemi önlemlerinin yeniden uygulanmaya başlanmasının bu belirsizliği derinleştirdiğini ifade eden Saydam, Uzak Doğu'daki gelişmelerin de küresel otomotiv pazarını olumsuz etkilediğini belirtti. Saydam, Çin'in ilk defa otomotivde küçülmeye gitmeye başladığını ve bu durumun tüm dünyayı etkileyeceğini kaydetti. Saydam, şöyle konuştu: “Bu, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar değil daha çok oradaki talebin düşmesinden kaynaklanmaktadır. Dikkat ederseniz ilk defa talebin düşmesi otomotiv gündemine giriyor Çin'den.

TÜRKİYE 1 SIRA YÜKSELDİ

Bu da önümüzdeki dönemin çok önemli gündem maddesi olacak. Çünkü şu ana kadar hep arzda sorun vardı. Esasında dünyada bir talep var, ama bu talebi karşılayacak araç üretilemiyor derken Çin'de bunun tam tersinin sinyalleri gelmeye başladı.” 2021 yılına göre Türkiye'nin dünya araç üretiminde bir basamak yükseldiğini anlatan Saydam, Ukrayna krizi sonrası Rusya'da fabrikalarda üretimin durma noktasına geldiğini ve Türkiye'nin yukarı çıktığını kaydetti.

ÖTV'de “güçlü iç pazar” vurgusu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği otomobillerde ÖTV indirimi konusunda açıklamalarda bulunan Albert Saydam, güçlü bir iç pazarı temin edecek her türlü kararı destekleyeceklerini kaydetti. Pazarın büyümesini engelleyecek her türlü yükün ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Saydam, “Bu kararın paydaşlarla beraber, paydaşların görüşünün alınarak yapılması her zamanki arzumuz” diye konuştu.

Araç satışı çok düşük

Araç satışlarında Türkiye'nin dünyada 18'inci sıradan 19'uncu sıraya gerilediğini anlatan Albert Saydam, “Araç kullanımında kişi başına düşen araç sayısı düşük. Bundan dolayı iç pazar büyük bir potansiyel barındırıyor. Görüyoruz ki bu potansiyeli ne yazık ki hâlâ gerçeğe dönüştürmüş değiliz” dedi.