İşte Bay Kemal indirimli otomobil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) 4’te 1’i oranına düşüreceği, ilk defa araba alacak gençler için de ÖTV’yi tümden sıfırlayacağı açıklaması kamuoyunda büyük heyecan yarattı.

Erdoğan SÜZER

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FİYATLAR GERİLEYECEK

ÖTV'nin yüzde 75 düşürülmesi halinde en düşük otomobiller yüzde 30-35 ucuzlayacak.

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, 374 bin 900 liraya satılan en ucuz bir aracın vergisiz fiyatı 186 bin 889 TL. Bu aracın vergi matrahı 175 bin lirayı aştığı için yüzde 70 ÖTV alınıyor. Buna bir de yüzde 18 KDV ekleniyor. Dolayısıyla verginin vergisi de eklenerek satış fiyatı 374 bin 900 liraya çıkıyor. Kılıçdaroğlu, 1600 cc ve altındaki araçların ÖTV'sini herkes için 4'te 1'e düşüreceğini, ilk defa otomobil alacak gençler içinse sıfırlayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun vaadinin gerçekleşmesi halinde en ucuz otomobili normal bir vatandaş 374 bin 900 lira yerine 259 bin 122 liraya, gençler ise 220 bin 529 liraya satın alabilecek.

FARKLI MODELLER

Vaadin gerçekleşmesi halinde bugün 525 bin 900 liraya satılan Renault Megane marka bir aracın satış fiyatı 350 bin 600 liraya inecek. Gençler bu aracı 292 bin 165 liraya alabilecekler. Halen 624 bin 600 lira olan Volkswagen Golf marka bir aracın fiyatı da 208 bin 200 lira ucuzlayarak 416 bin 400 liraya düşecek. Gençler bu aracı da 350 bin 539 liraya satın alabilecekler.

Araçlarda ÖTV nasıl hesaplanıyor?

Araçlarda uygulanan ÖTV hesabı, matraha göre değişiyor. Önceden sadece motor silindir hacmi dikkate alırken 2016'dan bu yana matrah ön plana çıktı. Daha önce örneğin, motor silindir hacmi 1.599 cc olan bir otomobil, fiyatı ne olursa olsun yüzde 45 ÖTV'ye tabi tutuluyordu.

Mevcut durumda ise ÖTV matrahı arttıkça ÖTV oranı da artıyor ve hem araç fiyatı hem de ÖTV oranı arttığı için, o otomobil üzerinden alınan ÖTV de katlanarak artmış oluyor. Daha önce 1.599 silindir hacmi olan bir otomobil için sadece yüzde 45 ÖTV oranı varken, halen otomobilin fiyatına (ÖTV matrahına) göre yüzde 45-80 arasında ÖTV uygulanıyor. ÖTV hesaplaması yapıldıktan sonra ortaya çıkan ÖTV dahil toplam tutar üzerinden ayrıca yüzde 18 KDV de alınıyor.