Bilim insanları neden bazı erkeklerin seks bağımlısı olduğunu tespit etti

Bilim insanları, cinsel ilişkiye girmeye bağımlı olan (nemfomani) ve bunu durduramayan erkeklerden elde edilen kan örnekleri üzerinden bir araştırma yaptı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları nemfonami ve hiperseksüalite olarak da bilinen cinsel ilişkiye girme bağımlılığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dikkat çekici sonuçlar elde etti…

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yapılan araştırmada, tıp dünyasında bir hastalık olarak bilinen hiperseksüaliteden muzdarip 64 erkeğin ve 38 sağlıklı erkeğin kan değerleri incelendi.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism isimli yayında yayınlanan araştırmada “seks bağımlısı” olarak da bilinen nemfomaniyi yaşayan erkeklerin kanlarında halk arasında “aşk hormonu” olarak da bilinen oksitosin seviyesinin daha yüksek olduğu kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu hormonun yüksek olması sebebiyle erkeklerin cinsel ilişkiye girme bağımlılığı yaşadıklarını da duyurdu.

“TEDAVİ GELİŞTİRİLEBİLİR”

Araştırmayı yürüten Dr. Andreas Chatzittofis, “Anlık cinsel davranış bozukluğu olan erkeklerin kanlarında sağlıklı erkeklere göre oksitosin oranının daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bu araştırma sonucunun cinsel ilişkiye girme bağımlılığına karşı bir ilaç geliştirilmesine önayak olmasını umuyoruz” dedi.

Bilim insanları, “Oksitosin hormonu cinsel davranışlarda kritik bir rolde ve bunun anormal seviyelere gelmesi seks bağımlılığına sebebiyet verebilir” dedi.