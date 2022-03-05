CHP uyardı: Salgın henüz bitmedi

CHP İstanbul Sağlık Komisyonu, "Vaka sayıları azalmasına rağmen salgın henüz bitmedi. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasını ve maske zorunluluğunu kaldırması hastalık bulaşma riskini ciddi olarak arttıracaktır" değerlendirmelerini paylaştı.

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CHP İstanbul Sağlık Komisyonu, “Halkımıza önemle duyuruyoruz” başlığıyla yaptığı açıklamada salgın önlemleri konusunda çağrıda bulundu.

“BULAŞMA RİSKİNİ ARTTIRACAKTIR”

CHP Sağlık Komisyonu’nun açıklamasında, “Vaka sayıları azalmasına rağmen salgın henüz bitmedi. Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulamasını ve maske zorunluluğunu kaldırması hastalık bulaşma riskini ciddi olarak arttıracaktır. HES uygulamasının kalkmasıyla virüsü taşıyan kişiler serbestçe dolaşacaktır. Bu yüzden maske takılması ve mesafenin korunması günümüzde daha da önemli hale gelmiştir” denildi.

“MASKE TAKMANIZI ÖNERİYORUZ”

En az 2 metre mesafenin korunabildiği açık havada maske gerekli olmadığını vurgulayan Sağlık Komisyonu, “Ama yoğun kalabalıkların olduğu yerlerde açık alan da olsa maske takmanızı öneriyoruz. Kapalı alanlarda ise maskeyi her durumda takmalısınız. Çünkü damlacık çekirdeği şeklinde havada dolaşan partiküller uzak mesafede olan kişileri de infekte edebilmektedir. ‘İyi havalandırılan kapalı alanlarda maskeye gerek olmadığı’ şeklindeki açıklama yanıltıcıdır. Çünkü havanın kalitesini ölçebilecek karbondioksid sensörleri gibi cihazlara sahip değiliz” açıklamalarında bulundu.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

CHP İstanbul Sağlık Komisyonu’nun açıklaması şöyle devam etti:

* Havalandırma cihazlarının kapasitesini ve temiz hava basma sıklığını da denetleme imkanımız yoktur. Yoğun kalabalıkların olduğu kapalı alanlarda ise basit cerrahi maske yerine N95 veya FFP2 maskeler kullanılmalıdır.

* Ülkemizde hatırlatma aşı dozunu olanların sayısı da maalesef toplum bağışıklığı için gereken oranın çok altındadır. Bu yüzden 65 yaş üstünde ve ek hastalığı olan kişiler son aşılarından sonra 3 ay, gençler ve sağlıklılar ise 6 ay sonra mutlaka hatırlatma dozunu olmalıdır.