Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Mayıs 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Mayıs’a ait verilere göre, 135 bin 563 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 443 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 17 Mayıs verilerine göre, dün 138 bin 894 test yapılmıştı. Dün, bin 608 vaka tespit edilirken, 7 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 219 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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