Covid-19 geçirenler dikkat! Yeni etkileri ortaya çıktı

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsünü atlatan ve belli bir yaşın üzerinde olan kişilerde geliştirilen yeni semptomları ortaya çıkardı.

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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsüne yakalanan kişilerin solunum yolu rahatsızlıkları dışında karşılaştıkları farklı sorunları ortaya koydu. Yapılan araştırmalarda Covid-19’un insan vücudundaki birçok sistemi etkileyebileceği belirtildi.

Yakın tarihli bir çalışma, COVID-19’un yaşlı erişkinlerde uzun vadeli etkilerini araştırdı. Araştırmada, Covid-19 atlatan yaşlı bireylerin üçte birinin, hastalığın ardından yeni semptomlar geliştirmeye devam ettiği ortaya çıkarıldı.

Bununla birlikte, araştırmalar, hastalığın bir kişinin vücudundaki birden fazla organı etkileyebileceğini de ortaya koydu. Uzmanlar, uzun süreli corona virüse yakalanan kişilerde kalıcı semptomların zamanla ortaya çıkmaya devam ettiğini belirledi.

İngiltere merkezli British Medical Journal’da yayımlanan araştırmaya göre, her katılımcının COVID-19 teşhisinden 3 hafta veya daha uzun süre sonra yeni semptomlar gösterdiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda, belli bir yaş grubunun üzerindeki kişilerin üçte birinde, kalıcı solunum yetmezliği, yorgunluk, yüksek tansiyon, hafıza sorunları, böbrek hasarı, zihinsel sağlıkla ilgili teşhisler, hiper pıhtılaşma gibi rahatsızlıklara rastlandığı belirlendi. Uzmanlar, corona virüsü sonrası bu kişilerde demans ve kalıcı yorgunluk görülme oranlarında da artış olduğunu bildirdi.

Florida Sağlık Üniversitesi Bütünleştirici Tıp Programı direktörü Dr. Irene M. Estores, bulguların bu alandaki önceki çalışmaları doğruladığını söyledi. Estores, “Bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, yaşlı yetişkinlere odaklandığı için ve bu enfeksiyondan uzun vadeli etkiler gösterme olasılığı en yüksek olan nüfus bu ve bu nedenle içinde bulunduğumuz pandeminin evresi göz önüne alındığında bunun önemli ve zamanında olduğunu düşünüyorum.” dedi.

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