Doktorlardan şiirli cevap: Söyle bana nasıl gideyim?
Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı gününde başlayan iş bırakma eylemi devam ediyor. Eylem esnasında Dr. Nurhan Döner Aktaş, "Kapıda sıralı hastalar, söyle bana nasıl gideyim?" dizelerinin yer aldığı şiirini okudu.
Hekimler Birliği Sendikası öncülüğünde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylemlerini sürdüren sağlık emekçileri, “Hakkımız olanı alacağız” , “Birlik ol hekimlere umut ol” yazılı pankartlar ile “Gitmiyoruz var mı diyeceğin” ve “Geççek geççek” dövizleri eşliğinde taleplerini dile getirdi.
Eylem esnasında Dr. Nurhan Döner Aktaş ise kendi yazdığı ve okuduğu ‘Nasıl gideyim?’ isimli şiiri ile meslektaşlarının duygularına tercüman oldu. “Çocukken bir hayal kurdum/Şifa olsa elim, kalemim, sözüm/Işığım ilim, beyaz önlüğüm/Söyle bana nasıl gideyim” başlayan şiiri ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a cevap verdi. Dr. Aktaş’ın büyük alkış alan şiiri şöyle:
NASIL GİDEYİM?
Çocukken bir hayal kurdum
Şifa olsa elim, kalemim, sözüm
Işığım ilim, beyaz önlüğüm
Söyle bana nasıl gideyim?
Okulda ağırlığımca kitaplar
Oku çalış bitmeyen notlar
Eksik kaldı gece uykular
Söyle bana nasıl gideyim?
Babam sattı sırtındaki ceketi
Anam az dildi sofraya ekmeği
Düşünmedi kimse yoğu eksiği
Söyle bana nasıl gideyim?
Okul bitti mecburi bu hizmet
Gittik dert değil bizim memleket
Çalıştık etmedik şikayet
Söyle bana nasıl gideyim?
Kapı önünde sıralı hastalar
Beş dakika çıksam odadan
Görsen sanırsın yastalar
Söyle bana nasıl gideyim?
İsteğim insanca yaşamak
Dökülen ter, onca emek
Aşksız yapılmaz bu meslek
Söyle bana nasıl gideyim?
Sağlam vücut sağlam kafa
Deva bulsun her bir hasta
Selam olsun eşe dosta
Söyle bana nasıl gideyim?
Sağlık bu şiddeti olur mu
Tanı beni şehit dede torunu
Söyle bana nasıl gideyim?
Gör, dinle, anla, tut beni gitmeyeyim