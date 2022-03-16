Doktorlardan şiirli cevap: Söyle bana nasıl gideyim?

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı gününde başlayan iş bırakma eylemi devam ediyor. Eylem esnasında Dr. Nurhan Döner Aktaş, "Kapıda sıralı hastalar, söyle bana nasıl gideyim?" dizelerinin yer aldığı şiirini okudu.

Orhan BOZKURT

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Hekimler Birliği Sendikası öncülüğünde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylemlerini sürdüren sağlık emekçileri, “Hakkımız olanı alacağız” , “Birlik ol hekimlere umut ol” yazılı pankartlar ile “Gitmiyoruz var mı diyeceğin” ve “Geççek geççek” dövizleri eşliğinde taleplerini dile getirdi.

Eylem esnasında Dr. Nurhan Döner Aktaş ise kendi yazdığı ve okuduğu ‘Nasıl gideyim?’ isimli şiiri ile meslektaşlarının duygularına tercüman oldu. “Çocukken bir hayal kurdum/Şifa olsa elim, kalemim, sözüm/Işığım ilim, beyaz önlüğüm/Söyle bana nasıl gideyim” başlayan şiiri ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a cevap verdi. Dr. Aktaş’ın büyük alkış alan şiiri şöyle:

NASIL GİDEYİM?

Çocukken bir hayal kurdum

Şifa olsa elim, kalemim, sözüm

Işığım ilim, beyaz önlüğüm

Söyle bana nasıl gideyim?

Okulda ağırlığımca kitaplar

Oku çalış bitmeyen notlar

Eksik kaldı gece uykular

Söyle bana nasıl gideyim?

Babam sattı sırtındaki ceketi

Anam az dildi sofraya ekmeği

Düşünmedi kimse yoğu eksiği

Söyle bana nasıl gideyim?

Okul bitti mecburi bu hizmet

Gittik dert değil bizim memleket

Çalıştık etmedik şikayet

Söyle bana nasıl gideyim?

Kapı önünde sıralı hastalar

Beş dakika çıksam odadan

Görsen sanırsın yastalar

Söyle bana nasıl gideyim?

İsteğim insanca yaşamak

Dökülen ter, onca emek

Aşksız yapılmaz bu meslek

Söyle bana nasıl gideyim?

Sağlam vücut sağlam kafa

Deva bulsun her bir hasta

Selam olsun eşe dosta

Söyle bana nasıl gideyim?

Sağlık bu şiddeti olur mu

Tanı beni şehit dede torunu

Söyle bana nasıl gideyim?

Gör, dinle, anla, tut beni gitmeyeyim

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