Harvard Üniversitesi açıkladı: Yalnızlık kaderiniz değil

Harvard, Stanford, Curtin ve Batı Avustralya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar; duygularla başa çıkma şeklinizin yalnızlık üzerindeki etkisini araştırırken yalnızlıkla başa çıkabilmek için de çeşitli stratejiler sıraladılar.

Sozcu.com.tr

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Yalnızlığın nedenlerini ve yalnızlıkla başa çıkabilmenin yönlerini araştıran uzmanlar, önemli bulgular elde etti. Psychology Today’de yer alan araştırmaya göre, yalnızlık insanı hasta edebiliyor. Yalnızlıktan muzdarip olan insanların sadece zihni değil, aynı zamanda bedeni de etkileniyor. Kaygı ve uyku bozuklukları dışında, felç, kalp krizi, obezite ve kronik veya akut ağrı riski de artırıyor.

Harvard, Stanford, Curtin ve Batı Avustralya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, 501 yetişkin denek yer aldı. Yapılan ankette, katılımcılardan kendilerini ne kadar yalnız hissettiklerini ve olumsuz duygularla genel olarak nasıl başa çıktıklarını belirtmeleri istendi.

SOSYAL MEDYA VE COVID-19 TEHLİKESİ

Uzmanlar birinin kendini yalnız hissetmeye başlamasının birçok nedeni olduğunu sıraladı. Yüz yüze etkileşim ihtiyacını bir şekilde ortadan kaldıran sosyal medya gibi bazı nedenlere bir de 2020 yılında başlayan Covid-19 pandemisi eklendi.

Hemen herkesin biraz yalnız vakit geçirmekten hoşlandığını ancak arkadaşlıklar veya aile bağlantılarının olduğu istikrarlı bir sosyal çevreniz olduğunu bildiğinizde güvenli hissedebileceğinizi belirten uzmanlar, buna sahip olmayanlar için kendisiyle zaman geçirmenin artık olumlu bir deneyim olmadığını vurguluyor.

İŞTE YALNIZLIKLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

Uzmanlar, araştırmadan çıkan verilerle yalnızlığı artıran noktaları şu şekilde sıraladı…

1. Bir şey hakkında aşırı düşünmek

2. Kendini veya başkalarını suçlamak

3. Felaket senaryoları hayal etmek

4. Negatif duyguların bastırılması

5. Sosyal ilişkilerden kasıtlı olarak çekilme ve diğer insanlardan kaçınma

6. Duygusal desteğin reddedilmesi

Bunları bilmenin, yalnız insanların sorunlarına çözüm bulduğu anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak bu, o kadar basit değil. Olumsuz duyguları kontrol etmeye çalıştığınız mekanizmaları değiştirmek genellikle zordur. Araştırma, bunların yetiştirilme tarzından ve önceki deneyimlerden geldiğini ortaya çıkardı.

ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Yalnızlıkla mücadele etmek için kendini yansıtmanın önemli olduğunu vurgulayan araştırma sonuçları, bir sorun sizi rahatsız ettiğinde nasıl davrandığınıza dikkat edin, diyor.

Örneğin, önemli bir kişiyle kavga ettiyseniz veya iş yerindeki bir proje ters gittiyse, öfkenizi veya hayal kırıklığınızı bastırdığınızı veya aktif olarak bir çözüm aramak yerine saatlerce kara kara kara düşündüğünüzü fark edebilirsiniz. Bu sorununuzu çözmek için daha sağlıklı mekanizmalar olduğunu kendinize hatırlatın.

Çözüm olarak ise yakın bir arkadaşınızla bir şeyler içmek için dışarı çıkmak ve aklınızdan geçenler hakkında konuşmak uygun bir davranış modeli olabilir.

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