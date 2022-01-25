Hastanedeki ilaç ve serum sıkıntısı vatandaşları isyan ettirdi

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan ilaç ve serum sıkıntısı vatandaşları mağdur etti. Hastanede vatandaşlarla görüşen CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, “Bir vatandaşımızın bu sıkıntıdan dolayı Allah korusun başına bir felaket gelirse bu vebalin altından hiç kimse kalkamaz.” dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve beraberindeki bir grup partili Aksaray Eitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilaç ve serum bulamadıkları için mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

“ECZANELERDE DE İLAÇ YOK”

Tedavi için hastaneye gelen ve ilaç sıkıntısı nedeniyle yaşadıkları zorluklar konusunda bilgiler veren İbrahim Amaç isimli bir vatandaş şunları söyledi:

“20 milimlik, 50 milimlik, 100 milimlik serumları bulamıyoruz. Kan iğnesini bulamıyoruz, gerekli ağrı kesicileri bulamıyoruz. Birçok iğneyi dışarıdan almamız için gönderiyor arkadaşlar, ama bir eczanede de aynı ilaçlar yok.

Hatta bugünkü yaşadığım rezillik daha da kötü. ‘Bunları alın gelin' dediler. Asla eczanede satılmayan serummuş. İhale ile devlet hastanesine satılan ve hastanede kullanılması gereken serumlarmış. Ama beni yağmurda Aksaray'daki dört eczaneyi de gezdirerek bu serumları arattılar. En son çözümü 200 milim serumun yarısını boşaltıyorlar, yarısını 100 milim olarak kullanıyorlar bu da milli bir israf. İlaç sıkıntısını bir yıldır yaşıyorum burada yardımcı olan arkadaşlar var, reçeteyi atıyoruz herhangi bir eczaneden buluyor. Ben giderek alıyorum ilaçları”

“ÇOCUĞUMA SERUM TAKILMADI”

Hastanede tedavi görmesi için hastaneye getirdiği epilepsi hastası çocuğuna ilaç bulamayan baba Yunus Emre Çakın ise isyan etti. Çocuğunun ateşli bir hastalık geçirdiğini ve doktor tarafından serum takılmak üzere yönlendirildiğini söyleyen Çakın “Yüksek ateş, gribal şikayet dolayısıyla hastaneye getirdiğimde doktor ‘kan alma bölümüne gidin siz, serum takılacak' dedi. Ancak gözlem odasına gittiğimizde oradaki hemşire devletin bir aydır serum göndermediğini ve sadece ateş düşürücü vererek hastaları evlerine gönderdiklerini söyledi.

Ben de devlet nasıl serum gönderemiyor, bu çocuklar ne olacak?' dedim. Bir şekilde ateşi düştü. ‘İlerleyen saatlerde nöbetleri tetiklese; bu çocuğun hali ne olacak' dememe rağmen kimse umursamadı. Çocuğuma hiçbir şekilde serum dahi takılmadı, çocuğumu tekrardan hastaneye getirdim” şeklinde konuştu.

“CİDDİ BİR REZALET YAŞINIYOR”

Vatandaşları dinledikten sonra açıklama yapan CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ise, “Aksaray'da serum ve ilaç sıkıntısı var ve bu durum vatandaşlarımızı ciddi şekilde mağdur etmektedir.

CHP olarak bu konunun uzmanları, sağlıkçılar, eczacılar bir yıldır bağırıyor ‘ilaç sıkıntısı ve kıtlık yaşanacak! diye. Maalesef yetkili konumda olan bakan, müsteşar, il müdürü, baş hekim ve sağlık konusunda yönetici olanların tamamı, bir yıldır bu soruna kulak tıkamış durumda. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde bu sıkıntıdan kaynaklı ciddi bir rezalet yaşanıyor” dedi.

“HASTALARIMIZ BAŞKA İLLERE SEVK EDİLİYOR”

Vatandaşların sorunlarını duyurmak için yanlarında olduklarını ifade eden CHP İl Başkanı Ertürk ilaç sıkıntısıyla ilgili eczacılarla da bire bir yaptıkları görüşmeler neticesinde 800'e yakın ilacın temininde sorunlar yaşandığını söyledi. Ertürk “Eczacı birçok arkadaşımı aradım 800'e yakın ilaç kaleminde sıkıntı olduğunu bizlere söylediler. Burada sağlık çalışanlarımız özverili bir şekilde kendini parçalayarak hizmet vermek istiyor ama serum yoksa, ilaç yoksa o fedakar çalışanlarımızın da maalesef yapabileceği bir şey kalmıyor.

Bu sıkıntının bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bir vatandaşımızın bu sıkıntıdan dolayı Allah korusun başına bir felaket gelirse bun vebalin altından hiç kimse kalkamaz. Hastanelerdeki sıkıntıları biliyoruz, araç gereç eksikliğinden ameliyat yapılmadığını biliyoruz. Sürekli hastalarımızın başka illere sevk edilmek zorunda kaldığını biliyoruz. Bir kez daha altını çizerek ‘bu hastanede yaşanan sıkıntıları çözün' diye yetkililere sesleniyoruz” diye konuştu.