İlginç araştırma: Çocuk sahibi olmak erken yaşlandırabilir

Kaplumbağalar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, çoğu durumda neredeyse hiç yaşlanmadıklarını ortaya çıkardı. Bulgular, insanın yaşlanma konusundaki anlayışına meydan okuyor ve onlara da yardımcı olabilecek yollara işaret ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Danimarka Üniversitesi’nde yapılan araştırma, hücreleri genç tutabilecek biyolojik mekanizmalar olduğunu ileri sürüyor.

Times’ta yer alan habere göre, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir makale için araştırmacılar, 52 kaplumbağa ve kaplumbağa türünün 25.000 üyesini içeren bir veri tabanını incelediler.

Araştırmanın başında yer alan ve insanlarda yaşlandıkça ölüm oranının arttığını ama kaplumbağalarda sürecin aynı şekilde işlemediğini söyleyen Fernando Colchero, “Asla ölümsüz olmayacağız. Yine de yapabileceğimiz şey, yaşla birlikte artan ölüm riskini önemli ölçüde azaltmanın yollarını bulmak” dedi.

“İNSANLAR ÜREMEYİ SEÇİYOR”

Kaplumbağaların herhangi bir yılda ölme şansının yaşla birlikte artmadığını öne süren araştırmacılar, bunun evrim teorisindeki bazı fikirlere uyduğunu söylüyorlar.

Çalışma, insanların, cinsel olgunluğa ulaştıktan hemen sonra çoğalmalarıyla, kaplumbağaların olgunluğa ulaşıp büyümeye devam etmeleri ve yaşlandıkça üremede daha iyi olmaları arasındaki farkları ortaya koyuyor.

Colchero, “Hayatta kalmak ve üreme için ne kadar enerji ayırabileceğiniz konusunda değiş tokuşlar var. Biz üremeyi seçiyoruz, kaplumbağa ise hayatta kalmayı seçiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Erken ölüm riskine karşı uzmanlardan altın tavsiyeler

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Kadınlar yumurtlama evresinden sonra daha cömert