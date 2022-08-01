Profesör uyardı: Sonbaharda büyük dalga gelebilir

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Sağlık Bakanlığı’nın haziran ayında maske takma zorunluluğunu kaldırmasının ardından vaka sayısında 50 kat, ölüm sayısında 10 kat artış olduğuna dikkat çekti.

Gökmen ULU

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Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Covid Pandemisi'nin yeniden kaygı verici boyutlara ulaşmakta olduğunu açıkladı. Kurugöl, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haziran ayında toplu alanlarda, özellikle toplu taşımada maske takma zorunluluğu kaldırıldığından beri vaka, hastaneye yatış ve ölüm sayılarında çok büyük artış olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği Covid tablosuna göre, vaka sayısı 50 kat, ölümler yaklaşık 10 kat arttığını vurguladı. 6 – 12 Haziran haftasında 7 bin 556 olan vaka sayısının, 18 – 24 Temmuz haftasında 365 bin 424'e yükseldiğine, 20 – 26 Haziran haftasında 17 olan vefat sayısının 18 – 24 Temmuz haftasında 167 olduğuna dikkat çekti.

SONBAHARDA BÜYÜK DALGA GELEBİLİR

Bu rakamların Sağlık Bakanlığı verileri olduğunu belirterek, test yaptırmayanlar da hesaba katıldığında vaka sayılarının çok daha fazla seviyede bulunduğunu göz önüne alan Kurugöl, “Gerekli önlemler alınmazsa bu sayılar katlanarak artacak. Sonbaharda büyük bir dalga ve çok sayıda insan kaybımız olabilir” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ELEŞTİRİ VE UYARI

Tedbir alınmadığı takdirde hastanelerde çok büyük yığılma olacağını ve sağlık sisteminin çökebileceğini söyleyen Kurugöl, Sağlık Bakanlığı'na acil önlem çağrısında bulundu. Bakanlığın maske takmayı önermesine rağmen zorunluluğu ortadan kaldırmasını yanlış bulan Kurugöl, “Maskenin isteğe bağlı takılması gibi bir durumun söz konusu olmaması gerekir. Birey olarak sadece sizin maske takmanız yeterince korumaz, diğer insanların da takması lazım. Bir kişi maske taktığında yüzde 70, herkes maske taktığında yüzde 97 oranında korur” dedi.

“MASKE TAKMAK ZORUNLU OLMALI”

Kurugöl, “Maske takmak isteğe bağlı olmamalı, mecburi olmalı. Kapalı alanlarda, özellikle bütün toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu geri getirilmeli. Almanya gibi birçok ülke bu zorunlu uygulamayı tekrar başlattı” diye konuştu.

“RİSK GRUBUNDAKİLER HATIRLATMA DOZU OLMALI”

Aşının hastalığın bulaşmasında etkili olmadığını, virüs bulaşan insanların ağırlaşarak hastaneye yatmasını ve ölmesini önlemede etkili olduğunu vurgulayan Kurugöl, “Ama 50 yaşın üzerinde olan, kronik hastalıkları olanların mutlaka hatırlatma dozunu almaları lazım” dedi.

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