44 milyon Facebook kullanıcısı adına Meta’ya 3.2 milyar dolarlık dava açılıyor

Meta'ya, İngiltere'deki Facebook kullanıcılarının istismar edildiği iddiasıyla 3.2 milyar dolarlık toplu dava açıldı.

Sozcu.com.tr

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TechCrunch’ın haberine göre; bir hukuk uzmanı, İngiltere’deki 44 milyon Facebook kullanıcısı adına Meta’ya dava açmak için bir hukuk firmasıyla birlikte çalıştı ve verilerinin rekabet yasalarını ihlal ederek istismar edildiğini iddia etti. Firma, İngiltere’deki Facebook kullanıcıları için 2,3 milyar sterlin (3,2 milyar dolar) tazminat istiyor.

Rekabet hukuku uzmanı Dr. Liza Lovdahl Gormsen, yaptığı açıklamada, “Kullanıcıların şartlar ve koşullara tıkladıklarında bu anlaşmanın ne kadar adaletsiz olduğunu tam olarak anladıklarını düşünmüyorum” dedi.

Gormsen, Facebook’un Birleşik Krallık’ta insanların arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurabilecekleri tek sosyal ağ haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Dava, Ekim 2015’ten 31 Aralık 2019’a kadar olan dönemi kapsıyor. Kullanıcılar, davadan vazgeçmeye karar vermedikçe, tazminat almak için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok.

Bir Meta sözcüsü ise The Guardian’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İnsanlar hizmetimize ücretsiz erişiyor. Hizmetlerimizi seçiyorlar çünkü biz onlara değer katıyoruz ve Meta platformlarında hangi bilgileri ve kiminle paylaştıklarını anlamlı bir şekilde kontrol ediyorlar. Bunu yapmalarına olanak tanıyan araçlar oluşturmak için büyük yatırımlar yaptık.”

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