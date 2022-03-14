Elon Musk, California’daki yedi evini 128 milyon dolara sattı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, California'da sahip olduğu yedi evini "ev sahibi olmama" sözünü yerine getirmek için sattı.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk, 2020’de tüm evlerini satacağını ve çok daha minimal bir hayat seçeceğini açıklamıştı. Musk, o günden beri de elindeki tüm gayrimenkulleri satmaya devam ediyor.

The Times’ın haberine göre; Tesla ve SpaceX’in CEO’su Los Angeles’ın en seçkin mahallelerinden biri olan Bel Air’deki evleri de içeren gayrimenkullerini, yaklaşık 128 milyon dolara satarak yaklaşık 25 milyon dolar kâr sağladı.

Dünyanın en zengin insanlarından olan Musk’ın sattığı evler arasında yıkılmaması veya ruhunu kaybetmemesi şartıyla satın aldığı aktör Gene Wilder’ın eski evi de yer alıyor.

Musk’ın Bel Air’deki dört evi, Los Angeles emlak geliştiricisi Ardie Tavangarian’a satıldı. Tavangarian, mülkleri birleştirmeyi düşündüğünü ancak planlama iznine bağlı olduğunu söyledi.

Teknoloji şirketi işleten Kirill Evstratov ise Musk’ın Kuzey Kaliforniya’daki Hillsborough’daki mülkünü 30 milyon dolara satın aldı. Çinli bir milyarder ve bir mobil oyun şirketinin kurucusu olan William Ding de Bel Air’deki bir malikâne için 29 milyon dolar ödedi.

Mayıs 2020’de tüm gayrimenkullerinden kurtulma sözü veren 50 yaşındaki Musk, SpaceX’in roket fırlatma sahasına yakın Teksas’taki bir kasabayı belirterek, “Birincil evim, SpaceX’ten kiraladığım Boca Chica/Starbase’deki 50 bin dolarlık ev” dedi.

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