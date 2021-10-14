Malı mülkü satıp prefabrik eve yerleşmişti… Musk satıştaki son evi için fiyat kırdı

Sahip olduğu gayrimenkulleri birer birer satan ve 38 metrekarelik prefabrik bir evde yaşamaya başlayan milyarder girişimci Elon Musk, satıştaki son evinin fiyatında 5 milyon dolar indirime gitti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin iş insanlarından milyarder girişimci Elon Musk, hayat tarzını değiştirmeyle uluslararası medyanın gündeminde.

SpaceX ile Tesla gibi şirketlerin kurucusu Musk, sahip olduğu gayrimenkulleri birer birer satmaya devam ediyor. Boca Chica’da SpaceX'in tesisinin bulunduğu bölgeye yerleşen Musk, 38 metrekarelik prefabrik bir evde yaşamaya başladığı belirtilmişti.

California'daki altı mülkünü satan Musk, son olarak Bay Area'daki malikanesini 37 milyon dolara satışa çıkardı ancak alıcı bulamadı. Daily Mail’in haberine göre bunun üzerine ünlü iş insanı fiyatta indirime gitti.

5 milyon dolar indirime giden Musk, evi için 32 milyon dolardan alıcı beklemeye başladı. 1486 metrekare üzerine kurulu evin yedi yatak odası, 10 banyosu ve özel havuzu bulunuyor.

Musk, 1 Mayıs 2020’de attığı Twitter mesajında, “Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum. Ev sahibi olmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.