Google işe alımları yavaşlatıyor

Google CEO'su Sundar Pichai salı günü personele gönderdiği bir e-postada yılın geri kalanında işe alımları yavaşlatmayı planladığını söyledi. Teknoloji devi, 2022 ve 2023'te teknik pozisyonlar için işe alım yapmaya odaklanacak.

Google, işe alımları yavaşlatma kararı aldı. Daha önce de krizlerde işe alımları durduran Google, reklamcılık işinin yanı sıra akıllı telefonlar, henüz pek kâr getirmese de giyilebilir cihazlar gibi alanlara düzenli olarak yeni çalışanlar almaya devam etti. 31 Mart itibarıyla yaklaşık 164 bin kişiyi istihdam eden Google, son yıllarda öncelikle bulut bölümü ve donanım gibi yeni alanlar için işe alım yaptı.

Ancak Bloomberg’in yayınladığı ve CEO Sundar Pichai’nin çalışanlara gönderdiği bir e-postaya göre şirket, bir süre işe alımları yavaşlattığını duyurdu.

Google’ın hamlesi diğer teknoloji şirketlerinin hamlesini yansıtıyor. Mayıs ayında Snap Inc. ve Lyft Inc. işe alımları yavaşlatacaklarını söylemişlerdi. Tesla Inc., maaşlı işgücü için yüzde 10’luk bir azaltma duyurusu yaptı. Bu haftanın başlarında, Microsoft Corp. az sayıda da olsa işe alımı durdurduğunu duyurdu. Meta da ekonomik koşullarla ilgili endişeler nedeniyle işe alım planlarını azalttı.

Pichai, e-postada Google’ın ikinci çeyrekte 10 bin çalışan eklediğini söyledi: “Bu yıl şimdiye kadar kaydedilen işe alım süreci nedeniyle, yılın geri kalanında işe alım hızını yavaşlatırken en önemli fırsatlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. 2022 ve 2023 dengesi için, işe alımlarımızı mühendislik, teknik ve diğer kritik rollere odaklayacağız ve işe aldığımız harika yeteneklerin uzun vadeli önceliklerimizle uyumlu olmasını sağlayacağız.”

