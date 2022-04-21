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Türkiye’ye göçen Guguk Kuşları!

Değerli Okurlar; hiçbir yorum yapmadan, aşağıdaki alıntıyı sizlerle paylaşıyorum…

“Guguk kuşlarının en büyük özelliği, parazit bir kuş olmalarıdır. Fransa'nın 2008 yılı…”

Kim milyoner olmak ister programında yarışıyordu ve kötü sıkışmıştı. Doğru cevap verirse 200.000 Euro kazanacak, yoksa sadece 32 bin Euro ile yetinecekti.

Soru İse Kolay Olmaktan Uzaktı;

”Aşağıdaki kuşlardan hangisi yuvasını kendi yapmaz da, diğer kuşlarınkini kullanır?”

a) Akbaba

b) Kırlangıç

c) Guguk kuşu

d) Serçe

Cevabı bilmiyordu elbette ki ve sadece bir jokeri kalmıştı, telefonla arama!

Ancak gel gör ki, o saatte ulaşılabilecek tek arkadaşı bir sarışındı. Arkadaşı arandı ve sorularını seçenekleri ile ona okuduğun da, sarışın şaşılacak bir süratle ve hiç tereddüt etmeden:

“Şüphesiz (C) şıkkı, yani guguk kuşu!” dedi!!!

Cevap doğru çıkmıştı ve 200 bin Euro artık onundu!!!

Üç gün sonra, yarışmacı evinde ailesi ve arkadaşları, özellikle de ona bu parayı kazandıran sarışın arkadaşının şerefine bir parti vermekteydi.

”Sana, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum şekerim. Doğrusunu istersen o kadar kesin ve hızlıydı ki cevabın, hiç tereddütsüz C şıkkı dedin. Bu arada, sahi nereden biliyorsun Allah aşkına guguk kuşlarının yuva yapmadığını?”

‘Yapma bebeğim’ dedi sarışın. ‘Guguk kuşlarının, duvar saatlerinde yaşadığını bilmeyen mi var? Guguk kuşu diğer kuşların yuvalarına yumurtlayarak, yavrularının bakımını diğer kuşlara yaptırırlar. Yumurtalarını kendinden daha küçük kuşların yuvalarına bırakan guguk kuşunun yavrusu diğer yavrulardan büyük olduğundan, yavru guguk kuşu yuvada hakimiyet kurar ve yuvaya gelen besini kendi tekeline alır. Diğer yavru kuşların, bu durumdan dolayı yaşama şansı düşüktür. Kendisinden sonra, dünyaya gözlerini açan yavru kuşları yuvadan atar. 3 hafta sonra üvey annesinden daha iri olur ve altıncı haftadan sonra, üvey annesinin yuvasını dağıtarak eş aramak için yuvadan ayrılır.’

DEĞERLİ DOSTLAR;

Ülkemize, sayları milyonlarla ifade edeceğimiz guguk kuşları dolduruldu. Büyük çoğunluğunu, Suriyeli mülteciler ile kaçak çalışan Afgan ve diğer ülkelerden…

İlerisi için büyük tehlike. Hele bir biraz daha serpilip büyüsünler, siz o zaman seyredin guguk kuşlarını. Bizim yavrularımızı yuvadan attıklarında anlayacağız. Ama iş işten geçtikten sonra!!!

SON SÖZ: Gerçeğin üstünü yalanla örtmeyin! Bildiğiniz halde, gerçeği gizlemeyin! Bakara Suresi (42. Ayet)