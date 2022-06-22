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Eski parayla 1.080.515.421.000.000.000 lira

Ülkede harcama disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı. Devletin parası biter mi? Harcanabilecek para bitti işte… Keşke sadece para bitse! Mevzu ülke ekonomisinin bitmiş olması.

Harcamak için ek bütçe hazırlandı. Ne kadar? Tam 1.080.515.421.000 lira… Yani bir trilyon seksen milyar beş yüz on beş milyon dört yüz yirmi bir bin liracık… Bu 2021 yılında 2022 için öngörülen fakat tutmayanın eki… Kaynak için daha fazla vergi toplayacaklar ve peçete basar gibi para basacaklar demek ki…

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Ek bütçe hazırlanırken Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 40.4 oranında zam istenmesi ve 141 bin 453 liraya yükseltilmesi de söz konusu… Maaşın son 4 rakamının 1453 olması manidar doğrusu…

– Şahsımın maaşına yüzde 40 oranında zam talep ediyorum.

– Şahsımın maaş zam talebimi kabul ediyorum.

– Şahsıma teşekkür ederim…

Şeklinde gerçekleşmesi muhtemel bir düşünce silsilesi sonunda karar verildi.

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Kimileri cümlelerine “bu fakir” diye başlayan Erdoğan'ın 33 asgari ücretten fazla maaş almasını eleştirse de bugünün kuruyla aylık 8.135 dolar hepi topu… Amerika'da bir karakol müdürünün maaşı daha fazla… Fakir bir ülke olmanın resmidir bu aslında…

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Basit hesap… Kazandığından fazlasını harcarsan borçlanırsın. Borçların artarsa zorlanırsın. Ödeyemezsen iflah olmazsın, batarsın. Var mı itirazı olan?

Merkez Bankası gelirleri, akçeleri, kuruşu, dirhemi, malı, mülkü, ölüsü, dirisi Hazine'ye devredildiği halde… Harcanan paraya gelirler yetmedi.

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Ne yapsaydık? Ülke borç içinde yüzüyor diye lüks harcamalarımızı kesseydik? Düşmanımın başına, ya itibardan tasarruf etseydik?

Şükür böyle bir şey olmadı! Uluslararası arenada çok zor duruma düşerdik? Boşuna endişelenmişim, harcamalar için ek bütçe çıkması bir nebze olsun içimi ferahlattı…

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Türkiye'nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle! Bırakın elektriği, aldığımız nefese bile vergi gelir bu gidişle…

Hem cari açık hem bütçe açığı… Üzerine döviz pozisyon açığı… Ülkenin sanki bir tek kısmeti kapalı… Ekonomiyi batırmanın en kısa anlatımı…

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Açık verdikçe para basıp açığı kapatırsınız. Harcamaları karşılarsınız. Para bol basılınca da para biriminizin şaftını kaydırır, değersizleştirirsiniz…

Sonrasında ekonominin takla atacağını bilmek için ekonomi okumaya gerek bile yok… Hobi olarak ilgilenseniz yeterli… Maalesef bizim ekonomistin ilgi alanı kupon arazi…