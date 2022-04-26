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Fransa Erdoğan’ı dinlemedi!

Erdoğan'ın “Dilerim Fransa ve Fransız halkı Macron'dan bir an evvel kurtulur” sözlerine karşın Fransa'da seçimi yine Macron kazandı.

Demek “Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” uyarısı Fransız halkı tarafından pek dikkate alınmadı.

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Macron kendi kaşındı… Bir dünya lideri olmanın göründüğü kadar “havalı” olmadığını söyledi. “Neden?” diye sordular… “Erdoğan ile her 10 günde bir konuşması gereken benim” yanıtını verdi.

Ne yani? Normalde havalı ama Erdoğan ile konuşunca mı kaçıyor tadı? Yakıştı mı?

Yaşına verelim… Kendisi 39 yaşında 1'inci dönem ve 44 yaşında 2'nci dönem için Fransa'da yarışı kazandı. Biz de “80 yaşında” bırakmak için daha erken diyen var.

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Hala Macron'u nasıl seçiyorlar aklım almıyor. “Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yok!” dememiş miydi? Yiyecek bulamadıkları halde mi seçtiler kendisini?

En son yiyecek bulamadıklarında Fransız İhtilali'ni yapmamış mıydı bunların dedeleri? Yeni nesil çok bozulmuş belli ki… Ya da bize gerçekler söylenmedi? Kim, neden böyle bir şey yapar ki?

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Yıllardır AKP'nin neferi olarak Avrupa'da yaşayan soydaşlarımız ne düşünüyor bu konuda acaba? Gerçekten aç olarak mı yaşıyorlar orada? Dönsünler buraya… Fransa'da kazandıklarının beşte birini kazanırlarsa öpüp koyarlar başlarına…

Fransa'da hükümetin akaryakıta ufaktan vergi koymasıyla başlayan protestolarda yer yerinden oynamıştı. Aylarca sürdü. Macron'a sordular, gösterilerin “anayasal hak” olduğunu açıkladı.

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Sahi biz Fransa'yı boykot ediyorduk. Hatta Erdoğan; “Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın” diye halka seslenmişti. Ne oldu? Durum devam ediyor mu?

Ediyor valla… Keşke sadece Fransa olsa… Millet ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken, Euro fiyatı 16 lirada seyrederken, asgari ücret 265 Euro seviyesindeyken, bırak Fransız malını parasızlıktan Türk malını bile boykot ediliyor istese de istemese de…

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Halbuki Fransa ile ilişkimiz ne güzeldi. Bu İktidar onlar için ülke tarımını feda etti.

Yıl 2012… Görkemli bir tören yapıldı. Fransa'ya hizmetlerinden dolayı layık görünenlere Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Liyakat Nişanları verildi.

“Chevalier dans l-Ordre du Merite Agricole” yani “Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı” AKP'nin tarım bakanı Mehdi Eker tarafından “onur duyularak” alındı.

Kendi yetiştiricisine hayrı olmayan Türkiye, Fransız hayvancılarının beyaz atlı şövalyesi oldu. Kral yapsalar yeriydi…

Neyse, Fransa'dan bize ne?