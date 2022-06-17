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Harun olmaya geldiler Karun oldular!

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş… Saadet Partisi ve Halkın Sesi Partisi genel başkanı sıfatıyla AKP'nin ekonomi politikalarına saydırırken şimdi yatay geçiş yaptığı AKP'nin yaptıklarını savunuyor olması… Bu kadar hızlı ortama uyum sağlaması şaşırtıyor tabii insanı…

Oysa bir zamanlar “Harun olmaya geldiler, Karun oldular. Biz AKP gibi firavunlaşmayacağız” diyordu.

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Numan Kurtulmuş, “Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. Ne varsa kalem dahil her şeyi daha ucuza dışardan ithal eder durumdaydık. 2013'ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu” dedi. Keşke susmaya devam etseydi.

Başarısızlıklarına kılıf uydurmaya çalıştı, anlaşılan ama onu da yapamadı. Koskoca partide ekonomiyi en iyi bilenler arasında kendisi… Düşünsenize diğerlerini…

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Para değerli olunca ülkeler batıyor benim anladığım kadarıyla… Haliyle dünyada para birimi en çok değer kaybeden ülke Türkiye zirveye koşuyor bu durumda!

Zavallı Almanya, gariban İngiltere… Siz neden düşünemediniz bunu daha önce? Değerli para birimlerinizle ne yatırım ne de üretim yapabiliyorsunuz bu tahlile göre…

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Gerçi bizim para değer kaybetti ama ufak tefek pürüzler var bu hesapta… Cari açık 2.74 milyar dolar sadece nisan ayında… Toplam 25.71 milyar dolar son bir yılda… Ne fark etti Türk Lirası değer kaybedince?

Ayrıca AKP ekonomi yönetimi Türk Lirası değer kaybetmesin diye milyarlarca doları heba etti. Piyasada sattı. Satmaya da devam ediyor işin aslı…

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Acaba az çalışıp çok para kazanıyorduk, o yüzden çok çalışıp az para kazanmalıyız falan mı demek istedi? Mesela daha geçen yıl 1 litre süte ödediğimiz parayla bu yıl 300 mililitre alabiliyoruz.

Milleti fakirleştirilmek onları rahatsız etmiyor olsa da bari ahmak yerine koymasınlar insanları… Paranın değeri düştükçe zekamız da düşmüyor ki aynı hızla…

O seviye için daha fazla aç kalmamız gerekli. Ellerinden geleni ardına koymayacaklar belli ki…

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Eğer dünyadaki para bolluğunda biz kaynaklarımızı yüksek teknolojiye, katma değere, üretime, yatırıma harcasaydık iyiydi de inşaat ve betona gömdük devlet desteğiyle…

Şimdi fanila satmak için bile paramıza değer kaybettirip ucuz olmamız gerekiyor ki alıcı bulalım.

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Yetmez, orta direk Araplar ülkeden ucuza ev, arazi kapatsınlar biz de şükür, şükran diyerek izleyip sevinelim. Üç cent döviz gelsin diye ülkeyi semt pazarına çevirelim.

Zira dolar 30 lira olursa hiç ithalat yapamayıp çok zenginleşeceğiz bu mantıkla… Hadi

deneyelim… Zaten bir bu kaldı sırada!