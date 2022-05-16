Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Satılan vatandaşlık sayısı: 25.969

Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak bilinemeyen mülteci veya düzensiz göçmenler “milli güvenlik “sorunu haline geldi. Sayı konusunda her yetkili birbirinden çok farklı rakamlar vererek, kafaları daha da karıştırsa da; ben Milli Savunma Bakanı'nın “9 Milyon Suriyeliye bakıyoruz” açıklamasını, Türkiye'nin tamamına yayılan kalabalıkları gözümün önüne getirdiğimde doğruya en yakın rakam olarak değerlendiriyorum. Afganistan, Pakistan ve Türki Cumhuriyetlerinden gelenleri de dahil ettiğimizde; ülkemizde 10-11 milyon yabancı uyruklu kişinin çalışma ve oturma izni olmadan yaşadığını söyleyebiliriz. Dünyada, Türkiye dışında bu kadar çok yabancı nüfusa izin veren 2'nci bir ülke yok.

Ülkemize tek kuruş vermeden gelip, vatandaş olmak pek de umurlarında olmayan yabancı uyruklu kişiler dışında, biraz parası olup Türk pasaportu almak isteyen kişilere ilişkin yeni şartları bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

RAKAMLARA ENFLASYON GÜNCELLEMESİ

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması şartları 13.05.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişiklikleri çerçevesinde aşağıdaki hali almıştır.

– En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tespit edilen.

– En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca tespit edilen (Yabancıların Türk vatandaşlığı için taşınmaz alımlarında esas alınan limit; değişikliğin yayımından tam 1 ay sonra yani 13.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 250.000 Amerikan Doları'ndan 400.000 Amerikan Doları'na çıkarıldı.)

– En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tespit edilen.

– En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen.

– En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen.

– En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen.

– En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen.

Yabancıların Türk vatandaşlığı edinebilmeleri için yönetmelikte yer alan satın alma ve yatırımlara konu dövizlerin Merkez Bankası'na satılmasının yanında, satış karşılığı elde edilecek Türk Lirası tutarların ilgili yatırımlarda aynı süre ile kalması şartının son değişiklik ile getirildiğini de söyleyelim.

GÜÇSÜZ PASAPORT

Henley Pasaport Index'in Nisan 2022'de yinelenen “Dünyanın En Güçlü Pasaportlar Listesinde” Türkiye 112 ülke arasında 52'nci sırada. Ülkemizi yolgeçen hanına çeviren Pakistan 109'uncu, Suriye 110'uncu, Irak 111'inci ve Afganistan 112'inci ve son sırada yer alıyor. Kaderin bir cilvesi olsa gerek.

2018 yılının Eylül ayına kadar bankaya en az 3 milyon dolar yatırana ya da en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alana istisnai vatandaşlık verirken; rakamları 1/4'e çekip, verdiğimiz pasaport sayılarını 70'ten 20 binli rakamlara çıkarmayı başardık! Yabancıya konut ve işyeri satışında Nisan 2017'den bu yana Katma Değer Vergisi de almıyoruz. Katma Değer Vergisi ödemeden konut ve işyeri satın alanlara, satın aldıkları gayrimenkuller için; 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla elde tutma (satmama) süresini 1 yıldan 3 yıla çıkardık.

Kanun gereği; Suriyelilerin Türkiye'de mülk satın alamayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim.

Yukarıda yeni şartlarını ortaya koyduğum gayrimenkul satın alma ve bankaya para yatırma dahil, yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan kişi sayısı 25 bin 969 kişi olarak açıklandı. Vatandaşlığın parasal karşılığı 7 milyar 532 milyon dolar. Yani, kişi başı 290 bin dolar. Parayı kim aldı? Konutu ve işyerini satan müteahhit. Bankalara yatan paralar zaten 3 yılın sonunda çekiliyor.

Bugün itibarıyla 250.000 dolara bir konut alıyorsun; eşin ve 18 yaşın altındaki bütün çocukların da Türk vatandaşı oluyor. Üç yılın sonunda evi satıyorsun kiraya çıkıyorsun. Pasaport cepte. Ne âlâ memleket…