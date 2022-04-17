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Gülmek mi lâzım, ağlamak mı?

Gelen haberlere göre AKP yeni bir hazırlık içinde!

Çıkarılacak yasa ile bundan böyle, iktidarın emrinde olan TÜİK'ten başka kimse enflasyon rakamları açıklayamayacak!

Ne demek oluyor bu?

Haberin anlamı çok açık:

İktidar, halkın gerçekleri öğrenmesinden korkuyor!.. Ve bu nedenle 114 yıl önce kaldırılan ilkel ve antidemokratik sansür dönemi geri getirilmek isteniyor!

24 Temmuz 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Türkiye'de basın üzerindeki sansür de kaldırılmıştı. Aradan 114 yıl geçtikten sonra şimdi o dönem hortlatılmak isteniyor. Haber şöyle:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon, işsizlik gibi, ekonomik göstergelere duyulan güveni azalttığı gerekçesiyle, TÜİK'in onayı olmadan hiçbir kurum enflasyon açıklaması yapamayacak! Açıklayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası geliyor!”

HHH

Bu tasarıya gülmek mi lâzım, ağlamak mı, bilemiyorum!

Komik olduğu için gülünebilir, fakat…114 yıl önce kaldırılan sansürü yeniden getirerek Türkiye'yi dünyanın en ilkel ülkeleri arasına sokmak isteyen zihniyete ağlanır!

Tasarıya göre TÜİK ne açıklarsa inanmak zorundasınız! Gerçekleri ortaya sererseniz 1 yıldan 3 yıla kadar hapis var!

Böyle antidemokratik bir yasa Zambiya, Uganda, Etiyopya, Tanzanya, Kenya, Zimbabve, Nambiya gibi geri kalmış Afrika ülkelerinde bile yoktur!

AKP iktidarı, kendine yakıştırsa bile, modern Türkiye'ye nasıl yakıştırır böyle bir yasa tasarısını?

HHH

TÜİK, mart ayı enflasyonunu yüzde 61 olarak açıklarken, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) gerçek enflasyonun yüzde 142 olduğunu ilan etti.

AKP'nin acayip tasarısı yasalaşırsa, ülkemizin gerçekleri karanlıkta kalacak! Daha doğrusu AKP öyle zannedecek!

Sürekli zamlarla korkunçlaşan fiyatların altında ezilen halkın çektiği ıstırabı saklamak mümkün değildir! İnsanlarımız fiyat artışlarını bizzat görüyor, bunun acısını, sıkıntısını yaşıyor!

Sonuç: AKP siyaseti çırpındıkça batıyor!

Memduh Bayraktaroğlu

Yurtsever bir meslektaşımız olan Memduh Bayraktaroğlu'nun başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi!

İktidar güçleri, kafayı ona taktı!

Korkusuz Gazetesi yazarı olan Bayraktaroğlu'nun bir de YouTube Kanalı var, orada eleştirisel videolar yayınlanıyor.

Bunun için davalar açıldı, para cezaları verildi. Üstüne üstlük ağır bir vergi cezası da kesildi! Şimdi ondan, toplam 441.000 (Dört yüz kırk bir bin) lira isteniyor!

“Son 3 yılda YouTube'dan bu paraların yarısını bile kazanamadığını” belirten Bayraktaroğlu şöyle diyor:

“Canlarım… Çektiği bütün acılara, çilelere, hayat pahalılığına… 18 adamızın komşu ülke tarafından işgal edilmesine rağmen… Hâlâ iktidara oy vermeye devam eden halkı uyarmak istedim…

Çünkü, benim işim bu…

Eğer… 20 yıllık iktidarı eleştirmek için alegori yapma (bir düşünceyi benzetmelerle göz önünde canlandırma) özgürlüğüm yoksa…

Bu rejime, ‘Demokrasi' denilebilir mi?”

TEBESSÜM

Merdivenden düşen palto!

Komşuları Nasreddin Hoca'ya sormuşlar:

“Yahu hoca, dün gece yarısı sizin evden gelen büyük bir gürültü duyduk, çok merak ettik doğrusu! Ne oldu öyle?”

Hoca “Bizim hanım paltomu merdivenden attı” demiş.

“Aman hocam, palto dediğin bir kumaş, hiç böylesine gürültü çıkarır mı?” diye merak etmişler. Hoca kızmış:

“Yaa amma uzattınız be! Paltonun içinde ben de vardım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Eleştiriden korkarsan bir şey söyleme, bir şey yapma, bir şey olma!