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“Tek Adam” Putin delilik yapar mı?

Putin'in askerleri önceki gün dehşet verici bir saldırıya daha imza atarak dünyada büyük tepkiye sebep oldu.

Mariupol kentinde binden fazla kadın ve çocuğun sığındığı tiyatro binasının Rus füzeleriyle vurulması “İnsanlık suçu” olarak nitelendirildi.

Ukrayna'da, sivil yerleşimlere yönelik Rus bombardımanının acımasızca devam ettiği savaş gerçekte tüm dünyayı tehdit ediyor.

Ukrayna harap oldu ama Rusya ekonomisi de çöktü. Rus parası Ruble, iki hafta içinde yüzde 35 değer kaybetti…

Rus halkı gelecek günlere endişeyle bakarken, Ukrayna'daki halk, askeriyle, siviliyle takdir edilecek bir direniş sergiliyor.

Kısa zamanda zafer kazanacağını düşünen Rusya lideri Putin'in ise karizması çizildi.

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Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımları Rusya'ya büyük darbe indirdi!

Çarlık Rusya'sını diriltip eski imparatorluk dönemini geri getirme düşüncesindeki Putin, şimdi itibarını kaybetmemek için savaşı sürdürüyor!

İşte bu durum ciddi bir tehlike yaratıyor!

Köşeye sıkışan Rus lider bir çılgınlık yapar mı?

Putin'in elinde nükleer silahlar var! Gerçi Ukrayna'ya ‘atom bombası' atmaya karar vermesi delilik olur ama bugüne kadar en büyük savaşlar, gücü eline geçiren deliler tarafından çıkartılmıştır.

Bu tür bir çılgınlık 3'üncü Dünya Savaşı'na yol açar ve çıkacak nükleer savaş sonunda bütün dünya mahvolur!

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Rus halkı böyle bir savaştan yana değil ama Rusya'da her şeye “TEK ADAM” Putin karar veriyor.

Böyle Tek Adam Yönetimleri her zaman tehlikelidir ve bir kişinin kararı dünyayı ateşe verir.

Putin'in geçmişte sarf ettiği “İçinde Rusya'nın olmadığı bir dünyaya gerek var mı?” sözü bir nükleer tehdit olarak yorumlanmalıdır.

Tüm dünyaya verilmek istenen bir gözdağıdır bu!

Akıl ve mantık, nükleer bir savaşı asla kabul etmez…

Atom bombalarıyla yapılacak bir harbin kazananı olmaz çünkü!

Tüm canlılar yok olur.

Hiçbir ülkenin nükleer savaşa cesaret edemeyeceği düşünülüyor. Fakat…

Atom silahlarını elinde tutan kişi ya da kişiler deli ise ne yapacaksınız?

İşgalin uzaması halinde, savaşın başka ülkeleri de içine alması ihtimali vardır. Bu arada başlayabilecek nükleer savaş insanlığın felâketi olur…

Bu nedenle, en kısa zamanda ateşkes sağlanarak savaş çılgınlığı durdurulmalıdır.

Rossiya-1 kanalında açık tehdit!

Batı ülkelerinin ağır yaptırımları karşısında Rusya'nın nükleer başlıklı füzelerini alarma geçirdiği şeklindeki haberler ürkütücü!

Böyle bir hareket, aczin ve köşeye sıkışmışlığın ifadesidir.

Rusya'nın devlete ait televizyonu Rossiya-1 kanalındaki bir programda sunucu Dimitri Kiselyov, Batı ülkelerini nükleer savaşla tehdit ederek şunları söyledi:

“Rusya'nın nükleer silahları dünyanın en hızlı stratejik bombardıman uçaklarına yüklendi. Denizaltılarımızda da 500'den fazla nükleer savaş başlığı var. Bu da, ABD başta olmak üzere tüm NATO ülkelerinin yok edilebileceği anlamına geliyor. Rusya'yı fazla zorlamayın!”

Batı ülkelerine açık bir tehdit bu!

Başta Putin olmak üzere, Allah tüm liderlere akıl fikir verir inşallah!

TEBESSÜM

Gazete ilanı ile aranan eş!

Bekârlık canına tak deyince Temel evlenmeye karar vermiş…

Fakat bir türlü kafasına göre bir kadın bulamamış…

Bunun üzerine, şansını bir de gazete ilanı ile denemeyi düşünerek;

“Eş arıyorum!” diye ilan vermiş…

Fakat, ertesi günü gelen mektup yığınını görünce şaşkına dönmüş. Hepsi aynı şeyi söylüyormuş:

“Benimkini alabilirsin!”

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyada iki şey insanı yoldan çıkartır. Biri para, diğeri ise iktidar gücüdür!