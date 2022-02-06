PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Heykeli CHP’lilere yıktırdılar!

Atatürk, “Nutuk”a şöyle başlar: “1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım.” Büyük önder işte o gün kurtuluş savaşını başlattı. O mücadele 3 yıl 3 ay 21 gün sürdü. Samsun'da 1931 yılında dikilen Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan anıtın her figürü o zorlu günlerin izlerini, hatıralarını taşır. Heykele Samsunlular “Onur Anıtı” der. Samsunspor'un formasında da heykel figürü vardır. Bu da Samsunluların övüncüdür, onurudur.

Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış at üzerinde sol eliyle atın dizginlerini tutarken, sağ eliyle kılıcını kabzasından çeken Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. İşgal altındaki topraklarımızı kurtarmak ve milletimizi yeniden bağımsızlığına kavuşturmak, bu anlamda hem Kurtuluş, hem İstiklâl Savaşı olarak adlandırılan büyük savaşı başlatmak için taarruz emrini veren Başkomutandır.

BASİT BİR OLAY DEĞİL

Samsun İlkadım ilçesinde ikamet eden ve maddi durumları iyi olan iki kuzen, Atatürk heykelini yıkmaya karar vermiş. Merdiven getirip heykelin kaidesine çıkılıyor. Getirdikleri urganı at heykelinin arka ayaklarına, kuyruğuna bağlıyor. Onları gören bazı vatandaşların “Ne yapıyorsunuz?” sorusuna da, “Düzenleme yapılacak. Onun hazırlığını yapıyoruz” diyorlar.

Kuzenlerden C.R.F. ipleri bağlamadan önce facebook sayfasına şu sözleri sabitliyor: Ya Rabbim! Sabırla hayırlı bir sonuç bekleyen kullarını haberlerin en güzelleriyle sevindir.” Sayfada Abdülhamit Han'la ilgili övücü sözler de yer alıyor. “Olabilir, görüşüdür” dersiniz.

SÜRÜKLEYECEKLERDİ

Kuzenler anlaşılan o gece hiç uyumuyor. Urgan, halat nasıl olsa atın ayaklarına bağlanmış. Urganın ucu cipe bağlanacak ve heykel yere düşürülecek. Dahası belki de ana caddede, aracın benzini bitinceye kadar sürükleyeceklerdi. Neyse ki urgan koptu. Tüm bunlar olurken Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri nerede? MOBESE'yi izleyen, burada ne olup bittiğini merak eden güvenlik görevlisi yok mu? Vatandaşların ihbarı üzerine nihayet 08.15'de Emniyet Haber Merkezi olaydan haberdar oldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 55 AHA ..5 plakalı araçla eylemin gerçekleştirildiği anlaşıldı.

C.R.F ve B.F. olayın failleri olarak yakalandı. Şüphelilerden birisinin uyuşturucu kullanmaktan Emniyet'te kaydı olduğu belirtildi. O gün de sarhoşmuşlar da onun için heykeli yıkmaya gelmişler! Hadi oradan… Böyle demeleri ya da Emniyette bu kişilerin suç kayıtlarının bu şekilde bulunması yeterli değil.

Sosyal medya sayfasına sabitlenen, yakalanmaları üzerine hemen kaldırılan iletiler üzerinde duruldu mu? Tarikat ve Suudi Arabistan bağları olduğu belirtilen bu kişilerin eylem öncesi kimlerle konuştukları, nerelerde oldukları araştırıldı mı? Emniyet'te sağlıklı bir sorgu gerçekleşti mi? Sorgudan çok kısa bir ifade alındığı, yaptıklarından da pişman olmadıklarını söyledikleri belirtiliyor.

“TROL” DEDİKLERİ İŞTE BU!

“Trol”ler çok can yakıyor, olayı farklı yönlere çekiyor. Anlaşılan bunun için para alıyorlar. Daha şüphelilerin isimleri bile belli değilken, Atatürk heykelini devirmeye çalışanlardan birisinin kimliği sosyal medyada açıklandı. Bunun CHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Devrim Çağrı olduğu belirtildi. Öyle bir isim, öyle bir soyad bulmuşlar ki değmeyin gitsin…

Dün, SÖZCÜ'de CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için 12 bin trolün ayda ortalama 300 bin küfür, aşağılama içerikli twit attığını belirtmiştim. CHP'nin iki bilim insanına yaptırdığı araştırmada trol yapılanmasının nasıl işlediğine yer verilmişti.

Samsun'da yaşanan olayın sıcaklığı devam ederken, yapılan hain saldırıyı kınamak yerine yine talimatla olayı farklı yöne çevirmeye başladılar. Anıtı yıkmaya çalışanlardan birisinin CHP İl Başkan Yardımcısı olduğu şöyle duyuruldu. Trol ordusu, sanki tek kalemden çıkmışçasına şunları yazdı :

“Samsun'da Atatürk Heykeline saldırıda gözaltına alınan Devrim Çağrı isimli şüpheli, CHP Samsun İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı çıktı. Film çevirmeye devam ediyorlar. Önce urganla yıkmaya çalış, sonra dü protesto için soyadına yakışır şekilde kitleleri çağır. CHP'li Devrim Çağrı tam bir provokatördür. Dedim ya bunlarda yalan, dolan, iftira, tiyatro ve her türlü film mevcut.”

BÖYLE BİR KİŞİ YOK

Troller, heykeli devirmeye çalışan kişinin CHP İl Başkan Yardımcısı olduğunu yayarken kuşkusuz buna inananlar da çıkmıştır. İl Başkanı Fatih Türkel şunları söyledi:

“CHP'nin bırakın İl Başkan Yardımcısını, CHP'ye gönül vermiş hiçbir üyesinin böyle bir hainlik aklından bile geçmez. CHP İl Başkanı olarak ilan ediyorum: CHP İl örgütünün ne Devrim Barış adında bir üyesi ne de il yönetim kurulu üyesi vardır. Söz konusu bu trol paylaşımları halkımıza gösteriyor ki bu alçakça saldırıdan bu tür trolcülük anlayışından birileri hala nemalanmak peşindedir.”

Organize olduğu izlenimi edinilen bu olayda, şüpheliler hakkında Atatürk'ü Koruma Kanunu'na göre dava açılacak. Bu, sanıkların mahkemeye bile çıkmadan serbest kalacağı anlamına da geliyor.