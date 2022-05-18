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SADAT Yöneticisi anlattı: 22 İslam ülkesinde çalıştık

28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ya da emekliye sevk edilen askerlerin kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) hakkında CHP Genel Başkanı ve altılı masanın seçim güvenliği ile ilgili çalışma yürüten yetkililerine kaygı verici bilgiler ulaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işte bu yüzden SADAT'a gitti. Kapı önünde SADAT'ın paramiliter güç (işlev ve örgütlenme olarak askerî, ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı) olduğunu söyledi.

SADAT'ı 28 Şubat 2012'de kuran Adnan Tanrıverdi için bir akademi arkadaşı şunları söyledi: “Özel Harp'te uzun yıllar görev yaptı. İstanbul/Kartal'da bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanıyken dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı. Hayatı, görüşleri çok değişti. Hurafelere inanan birisi oldu. Bu durumu fark edilince de emekliye sevk edildi. Çok ilginçtir, birçok arkadaşı (ben de dahil) Tanrıverdi'nin kişiliğinin bu kadar değişmesine inanamadık. Yanıldık.”

PARAMİLİTER YAPI MISINIZ?

SADAT'çılar, 28 Şubat davasında komutanlardan şikâyetçi oldu. Onlardan 14'ü ömür boyu ağır cezaya mahkûm edildi. SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'e şirketleriyle ilgili iddiaları sordum. Ergür, kendilerini şöyle anlattı:

“SADAT kesinlikle paramiliter bir yapı değildir. SADAT'ın bünyesinde kiralık bir çalışan veya paramiliter bir yapıyla çalışan unsurlar kesinlikle yok. Paramiliter yapılar savaş kapsamında kullanılan özel askeri güvenlik şirketidir. SADAT bir özel askeri güvenlik şirketi değil. Askeri güvenlik şirketleri paramiliter, silahlı grupları bünyesinde barındırır, iç karışıklığa meydan veren veya batılı ülkelerin lehindeki çalışmaları destekleyen bir oluşum içerisinde savaşan gruplardır.

SİLAHLI GRUPLARINIZ VAR MI?

Bir de askeri sistem içerisinde danışmanlık şirketleri var. Bu şirketlerde ilgili ülkelerin silahlı kuvvetlerine, emniyet birimlerine eğitim, donatım, danışmanlık hizmeti vererek o ülkenin kendi yerel ve milli yapısına uygun bir eğitim algısının tatbik edilmesine ve yerleştirilmesine yardım eden, fikir ortaya koyan kurumlardır. SADAT özel askeri danışmanlık savunma şirketidir. Sahada, silahlı grupları alıp eğiten, çatışmaya giren bir yapı değil.

EĞİTİM KAMPLARI VAR MI?

Bir diğer konu SADAT'ın Türkiye içerisinde eğitim kampları ve eğitim verdiği yer yok. Türkiye'deki mevzuat buna uygun değil zaten. Her hangi bir kuruluş Türkiye'de silahlı bir eğitim vermeye kalkarsa karşısında Emniyet güçlerini bulur.

Afganistan'da SADAT'ın hiçbir faaliyeti yok. Üyeleri adım atmamıştır. Devletin istihbarat birimleri var. SADAT'ın Afganistan'la bir bağlantısı olmadığı gibi giriş-çıkışı, turistik gezisi dahi olmamıştır.

Afganistan'dan gelenlerle bizi ilişkilendiriyorlar. SADAT'ın onlarla ilgili eyleme girebilmesi için bu alana gidecek, kılavuzluk yapacak ekipleri olması ve alıp buraya gelmesi gerekir. Devlet biliyor: Onlar İran'a geliyor. İran hükümeti, Türkiye sınırına bırakıyor ve oradan da Türkiye'ye giriyorlar. Bunların SADAT'la bir ilgisi yok. Biz, bu işlerde parmağımızın olmadığını ispatlamakla yoruluyoruz.

NEDEN CEVAP VERİLMİYOR?

Hakkımızda soru önergesi verilebilir, bir mahsur yok. Önerge vermektense, varsa belgeleri savcılığa versinler. Bu iddialarla Meclis'in meşgul edilmesini gerektiren bir durum yok. Soru önergelerine zaten cevap verilmiyor. Çünkü, Bakanlıklar da SADAT'ın bu yönünü çok iyi bildikleri için verilen önergeyle Meclis'in, kamu kurumlarının meşgul edilmesinin önüne geçiyorlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kamplarımız olduğuna ilişkin iddiasına da Savcılık takipsizlik vermişti.

HANGİ ÜLKELERDE EĞİTİM?

SADAT, ülkelerin silahlı kuvvetlerine eğitim veren bir kuruluş. 22 İslam ülkesinde eğitim verdik. Ülkelerle anlaşma ve faaliyetlerin tamamı gizlilik sözleşmesiyle yapılıyor. Bunu açıklamak Türkiye'nin milli menfaatlerine, dış ilişkilerine zarar verir, hem de ilgilileri hedef haline getirir. Bizim o ülkelerdeki faaliyetlerimizi ABD'si, Fransa'sı mutlaka biliyor. Bunların kamuoyu ile paylaşılmaması gerekiyor.

Ülkelerin eğitim, donatım, danışmanlık hizmeti, araç-teçhizat ihtiyacı varsa, resmi olarak yerli ve milli savunma sanayi şirketlerden alıp ihracatını da yapıyoruz.

HEPSİ ASKER Mİ?

SADAT ticari bir kuruluş. Kurucuları 28 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan subay ve astsubaylardır. Çalışanlarımız alanında uzman kişiler. Kurucuları asker ama sadece askeri eğitimleri askerler veriyor. Biz kendi halinde, vatanını, milletini seven insanlarız seçimlere gölge düşürecek faaliyette bulunur muyuz?

Tek hedefimiz İslam ülkeleri nezdinde ülkemizin ekonomik, ulusal anlamda konumunun yükselmesi, ekonomik refah seviyesine katkı sağlayacak faaliyetler ortaya koymaktır. Ülkemize döviz kazandıran, vergisini veren, denetlenebilen şeffaf bir şirketiz. Yapılan denetlemelerde gayri meşru faaliyet, eylem, evrak bulunamaz.”

Seçim dönemi yaklaşırken silahlanmanın da arttığı belirtiliyor. Ruhsatsızları anladık da, İçişleri Bakanı, kaç bin kişiye ruhsatlı silah verildiğini de açıklamalı. En azından seçimler yaklaşırken silahlanmayı durdurmalı.