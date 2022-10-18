Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Taşkömürü Hattat’a teslim edildi

Bartın Limanı'na bundan 2.5 ay önce 12 ton mekanizasyon ekipmanı taşıyan bir gemi yanaştı.

Hattat Enerji ve Madencilik, gemiye yüklenen ve üretim değeri 215 milyon Euro olan ekipmanları, “Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük kömür yatırımı olan” Amasra Taşkömürü ocağına götürecek.

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Hattat, bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yaptığı Amasra Taşkömürü İşletmesi'nden ilk etapta 5 milyon ton/yıl olarak planladığı üretim kapasitesini, 10 milyon ton/yıla ulaştırmayı hedefliyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 14 Ekim gecesi maden faciasının yaşandığı TTK'ya ait Bartın Amasra Taşkömürü İşletmesi'ne bağlı A Blok'ta toplam kömür rezervinin 16 milyon ton olduğunu açıklamıştı.

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Bartın Limanı'ndaki gemi karşılama törenine katılan AKP Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un konuşması, “kömür rezervleri” hakkında edinmiş olduğumuz bilgileri temize çekme ihtiyacı doğuruyor.

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İHA Ajansı'ndan kamuoyuna yansıyan haberlerde Tunç'un şu ifadelerine yer veriliyor: “Zonguldak ve Bartınımız Türkiye taşkömürü rezervini karşılayan iki ilimiz. Türkiye'nin kesin tespit edilen toplam 1.5 milyar ton kömür rezervi var. Bunun 1 milyar tonu Zonguldak sınırlarında, 500 milyon tonu da Bartın-Amasra çevresinde. Biliyorsunuz Amasra- A sahasında Türkiye Taşkömürü Kurumumuz (TTK) üretimine devam ediyor. B sahasında da rödevans yoluyla özel şirkete (Hema) kiralama söz konusu oldu.”

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Hattat Enerji ve Maden şirketi de kurumsal metninde, TTK'dan devraldığı “Amasra Taşkömürü Projesi”ni şöyle tanıtılıyor: “Türkiye'de ve Avrupa'da devam etmekte olan en büyük kömür madeni projesidir. 1 milyar ton jeolojik kaynağa sahip olan sahanın madencilik hakları, 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan rödevans anlaşmasıyla alınmıştır.” Hattat'ın sunumu tarihçe ile devam ediyor: “Daha önce MTA (Maden Tetkik Arama) tarafından 1956 yılında başlatılan ve 2000 yılına kadar sürdürülen arama çalışmaları, Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. tarafından devam ettirilmiş olup, sahada günümüze kadar 260 adet derin sondaj tamamlanmıştır. Arama çalışmaları 6 adet derin sondaj makinesi ile devam ettirilmektedir. Arama çalışmalarında elde edilen verilerden yola çıkarak kaynak ve rezerv hesaplama çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmalarda JORC-koduna uygun olarak 850 milyon ton ekonomik rezerv tespit edilmiş, devam eden ve edecek sondajlar ile bu rakamın 1 milyar tonu aşması beklenmektedir.”

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Hattat'a devredilen taşkömürü rezervi, Karadeniz'de 5 işletmesi bulunan TTK'nın toplam rezervlerinin 3'te 2'sini yakalıyor…

Şirketin “tarihçesinde” oldukça iddialı ifadeler yer alıyor, aynen aktarıyorum:

“Amasra'da, dünya standartlarında 8 metre çapında, 1.000 metre derinliğinde 3 kömür kuyusu açma işi dünyanın ikinci yer altı kömür işletmecisi olan ve yılda 120 milyon ton kömür üreten 200 bin kişi çalıştıran Çin Datong firması tarafından yapılmıştır.”

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Tunç'un aynı konuşmasının, Hattat'ın kurumsal sayfasıyla örtüşen bölümünü fark etmişsinizdir: Rödevans (kiralama) anlaşması.

Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, “Biz TTK'nın kiracısı değiliz, Amasra Taşkömürü B Bloğu sahasının ruhsatını aldık” diyor. Hattat, redövans anlaşması ile aldığı sahanın “yeni bir ihale” açılmaksızın ruhsat sahibi olmuş.

Hattat'a “Özelleştirme İdaresi, termik santralde kullanmak şartıyla kömür sahalarını özelleştirmeyi programına almıştı. Çinli yatırımcılarla başlattığınız termik santral kurma girişiminiz sürüyor mu” diye de

soruyorum.

Özelleştirmede termik santral yatırım şartı olmadığını söyleyen Hattat, “Bartın Platformu istemedi, termik santral yapmaktan vazgeçtik” yanıtı veriyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın enerji jeopolitiğinde yaşanan değişimler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Dünya kömür üretiminin yüzde 46'sını gerçekleştiren Çin'in, Türkiye'nin kömür ithalatından aldığı payla yetinmeyeceği açık…