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4/b sigortalısının yurt dışında çalışmaya başlaması

Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı bilmediğim için hâlâ Türkiye'de prim ödemeye devam ediyorum. Artık Avusturya'da en azından sağlık sigortamın olması için serbest çalışan olarak kaydımı yaptırmak istiyorum. Bu durumda Türkiye'de prim ödemekten muaf sayılacak mıyım? Ya da prim yatırmaya devam etmemin ileride emeklilik açısından bir sakıncası olur mu? Alper Y.

Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan (Bağ-Kur/4-b kapsamında sigortalı olanlardan), yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 5510 sayılı SSGSS Kanunu kapsamında sigortalı sayılmıyor.

Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayan veya ikamet esasına bağlı olarak o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olanların sigortalılıkları, çalışmaya veya ilgili ülke sosyal güvenlik sistemine dahil oldukları tarihten bir gün öncesinden itibaren sona erer ve bu tarih sigortalılarca SGK'ya bildirilir.

Bu bağlamda, Avusturya sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmaya başladığınızda, Türkiye'deki 4/b sigortalılığınız sona erer. Avusturya sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuzda, bu durumu SGK'ya bildirmeniz gerekir.

İkili anlaşmaların temel ilkelerinden birisi de çalışılan ülke mevzuatına tabi olunması olup, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanların ülkemizdeki 4/b statüsündeki çalışmaları iptal edilmektedir. Bu bağlamda Avusturya sosyal güvenlik sistemine tabi olduktan sonra da Türkiye'de 4/b kapsamında prim ödemeniz durumunda, Türkiye'de 4/b kapsamında ödediğiniz primler iptal edilir.

SGK hatalı değil

31 Temmuz 2022 tarihli yazınızda 55 yaş ile erkek sigortalının emekli olabileceğini yazmışsınız. Ekte hizmet dökümüm gönderilmiştir. Bu şartlarda SGK'ya iki defa başvurmama rağmen emekli olamadım. Sizce SGK hatalı mıdır? Kenan B.

31 Temmuz 2022 tarihli SÖZCÜ'de verdiğim yanıtta, 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadın sigortalılar ile sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkek sigortalılardan; kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıl sigortalılık süresi bulunması ve en az 3.600 gün prim ödemiş olması halinde emekli aylığına hak kazandığını belirtmişim.

Sigorta başlangıcınız 20 Şubat 1988. 8 Eylül 1999 tarihinden önce olmakla birlikte, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla sigortalılık süreniz 14 yıl 3 ay olup, 23 yıldan az olduğundan, 3600 günle 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 55 yaş koşuluna tabi olmazsınız.

15 yıl sigortalılık süresi, 3.600 prim günü ve 55 yaş koşullarını 23 Mayıs 2014 tarihinden sonra sağladığınızdan, 4/a statüsünden 3.600 günle emeklilik için 60 yaş koşuluna tabi olursunuz. SGK hatalı değil.

İkramiye ödemesinde 30 yıl sınırlaması kalktı

Emekli Sandığı emekli ikramiyesinin, hizmet süresinin 30 yıldan fazlası için ödenip ödenmediğini öğrenmek istiyorum. Selçuk S.

Emekli ikramiyesi ödemelerini 30 yıllık fiili hizmet süresi ile sınırlayan yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 sayılı kararı ile iptal edildi. İptal kararının yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2015 tarihinden itibaren emekli ikramiyesi ödemelerinde 30 yıl sınırlaması yok. Memuriyet hizmet süresi ne kadar olursa (ister 35, ister 40 yıl) olsun, her tam yılı için emekli ikramiyesi ödeniyor.