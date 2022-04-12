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En popüler aday

ABD/Batı için yığınların beğenisine uygun kağıt üze­rindeki en popüler adaydı:

Ülke nüfusunun yarısını oluşturan etnik gruba men­suptu…

Dedesi doktor, babası in­şaat mühendisiydi. (Anne tarafı soyunun Türkiye Güneydoğu'ndan göç ettiği iddia edilir. )

Oxford mezunuydu; felsefe, politika, ekonomi okudu…(Dört kız kardeşi de üniversite mezunuydu. Ab­lası uzun yıllar BM'de görev yaptı. Diğerleri doktor, iş kadını ve eğitimci.)

Dünya Kupası kazanan takımın kaptanıydı…

Annesi adına yardım kuruluşu olan Shaukat Kha­num Memorial Trust'ı kuran iyi evlattı…

Ülkesinin ilk kanser hasta­nesini kuran hayırseverdi…

Yoksul köylere elektrik götürmek için “Bir Milyon Canı Aydınlatmak” proje­sini hayata geçirdi…

UNICEF özel temsilcisiy­di…

İngiliz gazetelerinde -Gu­ardian, Independent, Telegraph- köşe yazıları kaleme alan tanınmış spor adamıydı. BBC'de yorum­cuydu…

Öğrencilere “rol mo­del” diye İngiliz Bradford Üniversitesi'ne rektör yapıldı. Ülkesinde de bu üniversiteye bağlı Namal Koleji kurdu…

Yazardı. Otobiyografisi dahil altı kitabı vardı…

Yakışıklıydı. Kadınla­rın gözdesiydi; playboy idi. İngiliz yüksek sosye­tesinin en çapkın isimle­rinden biriydi. Aristokrat/ soylu kadınlarla flörtler etti. Ki:

İngiltere'nin en zengin­lerinden Sir James Golds­mith'in kızı Leydi Jemima Marcelle ile evlendi. İki oğlu oldu: Süleyman İsa ve Kasım.

İngiliz Pakistanlı gazete­ci-tv sunucusu Reham Khan ile evliliği dokuz ay sürdü. Üçüncü evliliğini müridi olduğu tasavvuf hoca­sı Bushra Bibi ile yaptı.

Kimden bahsettiğimi tah­min ettiniz; Pakistanlı lider İmran Han…

Amerikan Time dergi­sinin dünyanın en etkili 100 kişi arasında seçtiği ve evet kağıt üstünde Batı/ ABD için iyi model gözü­ken İmran Han, gün geldi iktidardan neden düşürüldü?

Yanıtlar için politik hayatı­na kısaca göz atmakta yarar var:

SİYASETE İLK ADIM



İmran Han, gerek Ziya ül Hak, gerek Navaz Şerif'ten gelen milletvekilliği teklifini reddetti.

Çünkü: Hindistan'daki Müslümanların lideri şair filozof Muhammed İkbal ve İranlı “Sosyalist Müslüman” Ali Şeriati hayranıydı.

Kurucu önder Muham­med Ali Cinnah'ın ideolo­jisine dayanarak Pakistan'ı yeniden inşa edeceğini söy­ledi. “Pakistan Tehreek -e-Insaf” Adalet Hareketi Partisi'ni kurdu. Tarih 25 Nisan 1996.

Umduğunu bulamadı; 1997 ve 2002 seçimlerinde partisinden sadece kendisi seçilebildi.(Neymiş, siyasette popülerlik her daim geçerli olmuyormuş!)

O dönem iktidar, Butto yanlısı Halk Parti ile Ziya ül Hak'ın muhafazakâr partisi Müslümanlar Birli­ği arasında gitti geldi.

İmran Han, “yolsuzlukları önleyecek, siyasi mafyaları bitirecek” umuduyla dar­beci Pervez Müşerref'e destek verdi. Sonra yolları ayrıldı; ev hapsine alındı. Kaçtı. Yakalandı. Hapse kondu. Oxford'tan arkadaşı -kısa flörte de yaşadıkla­rı- Benazir Butto öldürül­dü. Kurşun geçirmez araçla seyahat etmeye başladı. Vs.

Pakistan siyasi tarihindeki bu tür ayrıntıları atlayıp ana mesele odaklanayım:

ABD/Batı, sık sık Londra'daki Chatham House gibi “düşünce kulüplerinde” konuşma yapmaya çağırdığı İmran Han'ı neden düşürdü? Sorunun yanıtı için şu bilgileri de vermeliyim:

TEPKİ GÖSTERDİ

İmran Han muhalefet döneminde ondan pek beklenmeyecek açıklamalar yaptı. Bazı örnekler vere­yim:

-Pakistan'ı, ABD'nin liderliğindeki teröre karşı savaştan çekeceğini, barış için çalışacağını açıkla­dı. “Terörle mücadele” diye ABD'nin her fırsatta topraklarını insansız hava aracıyla bombalamasını kınadı.

-Pakistan Ordusu­nun Irak'tan çekilmesini istedi.

-Taliban ile diyaloğu savundu. ABD'yi, Pakistan Taliban lideri Hekimullah Mesut'u öldürerek barış çabalarını sabote etmekle suçladı. Hükümetten NA­TO'ya tepki göstermesini istedi.

-Hükümetin, “kökten­ci Müslümanlar” diye iki medreseye saldırıp 84 öğrenciyi öldürmesi­ne sert tepki gösterdi. Ilımlı bakışından dolayı “Taliban Han” lakabı verildi.

-Diğer yandan Tali­ban'ın, Şii İsmaili Müs­lümanları gayrimüslim olmakla suçlayarak zorla din değiştirmelerine yöne­lik silahlı saldırılarına karşı çıktı.

-Ülkesinin sebep olduğu zulümden dolayı Bangladeş halkından özür diledi.

-Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir bölgesi anlaşmazlığının çatışma­sız halledilmesini savundu.

-Şii Müslüman Şeyh Nimri'nin infaz edilmesi sebebiyle İran ve Suudi Arabistan arasında çık­ması muhtemel çatışmayı önlemek için girişimlerde bulundu.

Uzatmayayım. Sonuçta:

Tarih, 18 Ağustos 2018.

İmran Han, başbakan oldu.

Peki, ne oldu da ABD/ Batı'nın şimşeklerini üzeri­ne çekti?

Her politikacı yığınların hoşuna gidecek sözler sarf eder.

Asıl mesele neydi?

Yanıt yarına kaldı…