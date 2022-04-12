En popüler aday
ABD/Batı için yığınların beğenisine uygun kağıt üzerindeki en popüler adaydı:
Ülke nüfusunun yarısını oluşturan etnik gruba mensuptu…
Dedesi doktor, babası inşaat mühendisiydi. (Anne tarafı soyunun Türkiye Güneydoğu'ndan göç ettiği iddia edilir. )
Oxford mezunuydu; felsefe, politika, ekonomi okudu…(Dört kız kardeşi de üniversite mezunuydu. Ablası uzun yıllar BM'de görev yaptı. Diğerleri doktor, iş kadını ve eğitimci.)
Dünya Kupası kazanan takımın kaptanıydı…
Annesi adına yardım kuruluşu olan Shaukat Khanum Memorial Trust'ı kuran iyi evlattı…
Ülkesinin ilk kanser hastanesini kuran hayırseverdi…
Yoksul köylere elektrik götürmek için “Bir Milyon Canı Aydınlatmak” projesini hayata geçirdi…
UNICEF özel temsilcisiydi…
İngiliz gazetelerinde -Guardian, Independent, Telegraph- köşe yazıları kaleme alan tanınmış spor adamıydı. BBC'de yorumcuydu…
Öğrencilere “rol model” diye İngiliz Bradford Üniversitesi'ne rektör yapıldı. Ülkesinde de bu üniversiteye bağlı Namal Koleji kurdu…
Yazardı. Otobiyografisi dahil altı kitabı vardı…
Yakışıklıydı. Kadınların gözdesiydi; playboy idi. İngiliz yüksek sosyetesinin en çapkın isimlerinden biriydi. Aristokrat/ soylu kadınlarla flörtler etti. Ki:
İngiltere'nin en zenginlerinden Sir James Goldsmith'in kızı Leydi Jemima Marcelle ile evlendi. İki oğlu oldu: Süleyman İsa ve Kasım.
İngiliz Pakistanlı gazeteci-tv sunucusu Reham Khan ile evliliği dokuz ay sürdü. Üçüncü evliliğini müridi olduğu tasavvuf hocası Bushra Bibi ile yaptı.
Kimden bahsettiğimi tahmin ettiniz; Pakistanlı lider İmran Han…
Amerikan Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişi arasında seçtiği ve evet kağıt üstünde Batı/ ABD için iyi model gözüken İmran Han, gün geldi iktidardan neden düşürüldü?
Yanıtlar için politik hayatına kısaca göz atmakta yarar var:
SİYASETE İLK ADIM
İmran Han, gerek Ziya ül Hak, gerek Navaz Şerif'ten gelen milletvekilliği teklifini reddetti.
Çünkü: Hindistan'daki Müslümanların lideri şair filozof Muhammed İkbal ve İranlı “Sosyalist Müslüman” Ali Şeriati hayranıydı.
Kurucu önder Muhammed Ali Cinnah'ın ideolojisine dayanarak Pakistan'ı yeniden inşa edeceğini söyledi. “Pakistan Tehreek -e-Insaf” Adalet Hareketi Partisi'ni kurdu. Tarih 25 Nisan 1996.
Umduğunu bulamadı; 1997 ve 2002 seçimlerinde partisinden sadece kendisi seçilebildi.(Neymiş, siyasette popülerlik her daim geçerli olmuyormuş!)
O dönem iktidar, Butto yanlısı Halk Parti ile Ziya ül Hak'ın muhafazakâr partisi Müslümanlar Birliği arasında gitti geldi.
İmran Han, “yolsuzlukları önleyecek, siyasi mafyaları bitirecek” umuduyla darbeci Pervez Müşerref'e destek verdi. Sonra yolları ayrıldı; ev hapsine alındı. Kaçtı. Yakalandı. Hapse kondu. Oxford'tan arkadaşı -kısa flörte de yaşadıkları- Benazir Butto öldürüldü. Kurşun geçirmez araçla seyahat etmeye başladı. Vs.
Pakistan siyasi tarihindeki bu tür ayrıntıları atlayıp ana mesele odaklanayım:
ABD/Batı, sık sık Londra'daki Chatham House gibi “düşünce kulüplerinde” konuşma yapmaya çağırdığı İmran Han'ı neden düşürdü? Sorunun yanıtı için şu bilgileri de vermeliyim:
TEPKİ GÖSTERDİ
İmran Han muhalefet döneminde ondan pek beklenmeyecek açıklamalar yaptı. Bazı örnekler vereyim:
-Pakistan'ı, ABD'nin liderliğindeki teröre karşı savaştan çekeceğini, barış için çalışacağını açıkladı. “Terörle mücadele” diye ABD'nin her fırsatta topraklarını insansız hava aracıyla bombalamasını kınadı.
-Pakistan Ordusunun Irak'tan çekilmesini istedi.
-Taliban ile diyaloğu savundu. ABD'yi, Pakistan Taliban lideri Hekimullah Mesut'u öldürerek barış çabalarını sabote etmekle suçladı. Hükümetten NATO'ya tepki göstermesini istedi.
-Hükümetin, “köktenci Müslümanlar” diye iki medreseye saldırıp 84 öğrenciyi öldürmesine sert tepki gösterdi. Ilımlı bakışından dolayı “Taliban Han” lakabı verildi.
-Diğer yandan Taliban'ın, Şii İsmaili Müslümanları gayrimüslim olmakla suçlayarak zorla din değiştirmelerine yönelik silahlı saldırılarına karşı çıktı.
-Ülkesinin sebep olduğu zulümden dolayı Bangladeş halkından özür diledi.
-Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir bölgesi anlaşmazlığının çatışmasız halledilmesini savundu.
-Şii Müslüman Şeyh Nimri'nin infaz edilmesi sebebiyle İran ve Suudi Arabistan arasında çıkması muhtemel çatışmayı önlemek için girişimlerde bulundu.
Uzatmayayım. Sonuçta:
Tarih, 18 Ağustos 2018.
İmran Han, başbakan oldu.
Peki, ne oldu da ABD/ Batı'nın şimşeklerini üzerine çekti?
Her politikacı yığınların hoşuna gidecek sözler sarf eder.
Asıl mesele neydi?
Yanıt yarına kaldı…