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Kira

Sihirli kelimeydi mortgage…

Kira öder gibi ev sahibi olunacaktı.

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Akp mucizesiydi.

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Maketten satışlar başlamıştı.

Bomboş arazilere birbirinden şık satış ofisleri kuruyorlar, iki metreye iki metre masa üstüne kutu kutu maketler yerleştiriyorlardı.

– Ne bu?

– Site.

– Burası?

– Tenis kortu.

– Şurası?

– Alışveriş merkezi.

– Bu nazar boncuğu mu?

– Hayır, sitenin gölü.

– Evler kaça?

– 500'den başlıyor efenim.

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500 denilen, 500 bin dolardı.

Maketten.

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O zamanlar atv haber'i yönetiyordum, maket sektörünü haber yaptırmıştım… Uyanık mobilyacılar işi gücü bırakmış, müteahhit firmalara maket yetiştirmeye çalışıyorlardı.

Apartman maketi 300 dolar, ağaçlar arasında otopark maketi 200 dolar, yüzme havuzu maketi 100 dolardı, henüz satılan bir daire bile yokken, maket sektörü 40 milyon dolarlık pazar haline gelmişti.

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Gazetelerde boy boy müteahhit röportajları yayınlanıyordu.

Konut projeleri en büyük reklamveren haline gelmişti.

Müteahhitler manşetlerden parlatılıyor, takım elbise mankeni gibi poz verdiriliyor, karşılığında sayfa sayfa reklam alınıyordu.

Kuşların cıvıl cıvıl uçuştuğu, çocukların palmiye gölgesindeki oyun parklarında pür neşe koşuşturduğu, birbirinden zarif hanımların köpeklerini gezdirdiği, şehrin göbeğinde ama şehir gürültüsünden uzak, cennet bahçesini andıran rengarenk reklamlardı.

Çünkü, gazete reklamlarını ressamlar çiziyordu!

Suluboya siteler 500 bin dolar, yağlıboya siteler 750 bin dolardı.

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Fiyatlar balon misaliydi.

Hem uçuyordu, hem şiştikçe şişiyordu.

Ve, sirayet ediyordu.

Maketten satılan sitelerdeki sıfır evlerin değeri yükseldikçe, o sitelerin bulunduğu muhitlerdeki eski evlerin fiyatı da tırmanıyordu.

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Halbuki…

Dünyada bu konuda tek kriter var.

Bir evin 10 yıllık kirası, hadi bonkör davranalım, en fazla 12 yıllık kirası, o evin gerçek fiyatıdır.

Mesela, aylık kirası 5 bin liraysa, 12 yılda 720 bin liraya tekabül eder, o evin değeri taş çatlasın 750 bin liradır.

Ama…

2 milyon 750 bin liraya sattılar!

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Netice?

5 bin lira kira verilmesi gereken yerde 15 bin liraya ev bulunamıyor.

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İstanbul'da bir milyon boş daire olmasına rağmen, kiralar gevşemiyor. Aksine… O bir milyon daire dolar bazında satıldığı için, dolar yükselince, kiracı bulamayan boş dairenin kirası da yükseliyor.

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Şimdi herkes sıkı dursun lütfen…

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Türkiye yılda 20 milyon ton buğday üretiyor.

Türkiye yılda 80 milyon ton çimento üretiyor!

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Türkiye yılda 30 milyon ton sebze üretiyor.

Türkiye yılda 25 milyon ton meyve üretiyor.

Sırf İstanbul'da yılda 60 milyon ton hafriyat çıkıyor.

Bütün Türkiye'nin yediği sebze meyvenin toplamından daha fazla moloz dökülüyor, sırf İstanbul'da!

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Tarlalara, bağlara bahçelere, zeytinliklere tohum yerine, fidan yerine beton dikiyoruz, sonra, ucuz ekmek kuyruğunda bekleşiyoruz, hava kararınca pazarda pörsümüş çıkma sebze topluyoruz, üstüne, kiracı olarak gücümüzün yeteceği, başımızı sokacak ev bulamıyoruz.

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Kira öder gibi ev sahibi olunan Akp mucizesi işte bu!