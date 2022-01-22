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Fedakar AKP

Geçmediği, geçmeyeceği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıp işleten şirkete milyarlarca lira fedakarlık yaptı, yapacak cebinden bu millet.

Osmangazi Köprüsü'nü işleten şirkete AKP iktidarı günlük 40 bin geçiş garantisi verdi, hem de dolarla! Millet dakikada 1156, saatte 69 bin 384, günde 1 milyon 685 bin dolar fedakarlık yaptı.

Zafer Havaalanı'nı yaptı sevilen müteahhit. Geçen yıl 7 bin 235 yolcu kullandı! AKP iktidarı, o müteahhite ‘1 milyon 279 bin 352 kişi uçar buradan' diye garanti vermişti. Millet dişinden tırnağından fedakarlık yapıp garantileri ödedi.

Cebimizden beş kuruş çıkmadan yaptık dedikleri şehir hastaneleri için milletin vergilerinden oluşan bütçeden ‘garantiler' hariç ‘bina kiraları' için milyarlarca lira fedakarlık yapıldı!

Garantili Kuzey Marmara Otoyolu yaptırdı anlaştığı müteahhitlere AKP iktidarı. 2021'de bir önceki yılın ‘garanti ödemesi' olarak bu millet, yemedi içmedi 2.1 milyar lira fedakarlık yaptı. Bu arada yolun bir bölümü henüz trafiğe açılmamıştı ama, milletin cebinden 154 gün boyunca 30 milyon lira fedakarlık yapılarak ‘geçiş garantisi' ödendiği ortaya çıktı!

Allah'tan Sayıştay var! Karayolları'nı denetleyince şu sonuca ulaştı. Karayolları 2025 yılına kadar ‘garanti ödemeleri' için 24.8 milyar dolar ve 2.9 milyar euro ayırmış! Bu paraları leylekler getirmeyecek tabi, millet fedakarlık kemerine bir delik daha açıp verecek.

İktidar, gelir vergisi oranlarını ayarladı! Verilen ayara göre memurlar, maaşlarından önce yüzde 20, daha sonrasında ise yüzde 27'lik fedakarlık yapmaya başladı!

Güya milletin efendisiydi köylü; dolara ayarlı gübreyi, dolara ayarlı mazotu, dolara ayarlı tohumu zamlı zamlı aldı. Ürettiğini dünyada eşi görülmemiş bir fedakarlıkla zararına sattı! Borçlar dağ gibi oldu, traktörüne, pulluğuna bile haciz geldi.

Cumhurbaşkanı'nın, “Erken emekli olacak gidecek başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş” dediği EYT'liler orta yaşı çoktan geçmişti. İkinci iş bulmayı bırak, işsizdi. Neyi varsa sattı, aileden borç bankadan kredi alıp yaşamaya çalıştı. Yine de tükettiği elektrikten susam tanesine fedakarca vergisini ödedi.

DİSK-AR işsizlik rakamını verdi: 8 milyon 45 bin! Sekiz milyon kişi işsiz ama borç harç tüketim yapıp para harcıyor. Yani, aldığı nefesin bile dolaylı vergisini trink ödeyerek, memleket için fedakarlık yapmayı sürdürüyor.

AKP iktidarı, ‘dövizini TL'ye çeviren şirkete vergi istisnası yasası' çıkardı. Şirketlerin ödemeyeceği vergiyi de fedakar milletin sırtına yükledi.

Dövizini TL'ye çevirene ‘dövizdeki artış neyse farkı ödeyeceğim' dedi iktidar, kur korumalı sistem getirdi. Millet ‘Allah Allah, kim bu fedakarlığı yapacak yiğit acaba' diye merak etti!

1 dolar 10 liraydı, 18 lira oldu. Sonra aniden 14 liraya indi. Millet, ‘kimden gitti bu kadar para' diye sordu. Hazine bakanı açıkladı da öğrendik… Fedakarlık yapan (pardon) çarpılan her zamanki gibi milletti.

Bu memleketin çocukları bile fedakarlık yaparak ev geçindirmeye başladı. Araştırmaya göre hanelerin yüzde 6'sında sadece çocuklar çalıştı, yiyecek içecek alınca da vergi ödedi.

Yetersiz beslenme nedeniyle evde bodur kalan çocuklar, her gün sade suya ekmek aşı yapan kadınlar, işsizlikten ekmek tekneleri enstrümanlarını satan müzisyenler, ucuz ekmek bile alamayıp ‘askıda ekmek var mı' diye bakanlar, faturasını ödedikten sonra ödeyemeyenlerin halini düşünüp sadece İstanbul'da 64 milyon lira destek olanların fedakarlığı devam ediyor hala!

En son vergi uzmanı Ozan Bingöl rakam verdi: “Vatandaş 2021'de bütün ekonomik zorluklara, kur ve fiyat dalgalanmalarına, belirsizliklere, gelir kaybına rağmen büyük bir fedakarlık ile hedefin 242.3 milyar lira üzerinde vergi ödemiştir. Yetmez mi?”

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Buradan bakınca fedakarlık yapanın millet olduğunu sanıyorsun ama gerçek başkaymış…

Yalan söyleyen yine biz olduk! Cumhurbaşkanı anlatınca kızardı yüzümüz, şunu dedi:

“Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğal gaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Bir başka ifadeyle, devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir…”

Ne kadar da şanslıyız, millet için ne fedakarlıklara katlanıyor bu iktidar!