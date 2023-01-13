Almanya’ya ilticada Türk rekoru

Almanya’ya iltica eden Türk sayısı yüzde 383 arttı. BM "Türkiye dünyanın en çok göç alan ülkesi“ deyip Türkiye’deki her 23 kişiden birinin göçmen olduğunu duyururken, Türkler ülkeyi terk ediyor.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler Göçmen Yardım Merkezi (UNO), Türkiye'nin dünyada en çok mülteci ve göçmen alan ülke olduğunu açıkladı. UNO'ya göre, Türkiye'deki her 23 kişiden biri göçmen ve göçmen sayısı 5 milyona dayandı.

Türkiye'ye göçün başını Suriyeliler çekerken, 322 bin mülteci ise Afganistan, İran, Irak ve İran'dan geldi. Sayı her geçen gün artarken, Türkler de Avrupa'ya kaçma rekoru kırmaya başladı.

İLTİCA PATLADI, KAÇAK DA ÇOK

Geçen yıl, Almanya'ya iltica eden Türk sayısı 6254 iken, 2022 sonunda bu rakam 23.938 oldu.

Bunlara, Almanya ve diğer ülkelere gelip yasal sığınma ya da iltica istemeyen, yani izi belli olmayan kaçaklar dahil değil. Onlarla beraber sadece Almanya'ya gelen Türk sayısı 100 bini aşıyor. Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi 2022'nin rakamlarını açıklarken, Türklerin ilticasındaki bir yıllık artış yüzde 383'ü aştı.

Almanya'da Türkiye’den son iltica rekoru, 2016’daki kanlı darbe girişiminden sonra gerçekleşmişti. Yeni göçlerin ise artık sosyal ve ekonomik olduğu, Türklerin daha iyi yaşam koşulları için Almanya'ya seçtiği belirtiliyor.

DİĞER ÜLKELERİ DE KATINCA…

Almanya dışında İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İtalya, İspanya gibi ülkelere kaç Türk'ün iltica ettiği ise bilinmiyor. Buralara iltica edenlerin toplamının son bir yılda 100 bini bulduğu sanılıyor.

Suriyeli, Afgan, İranlı, Iraklı Türkiye'ye dolarken, Türkler de Avrupa'yı tercih ediyor.

Almanya'ya iltica talebinde Türkler rekor kırarken, 2022 yılında toplam iltica ise yüzde 47 arttı. Bir yıllık sürede 217.774 kişi iltica talebinde bulundu. Bu rakamlara Ukraynalılar dahil değil, çünkü onlara bir tür yasal statü tanınıyor ve iltica etmeleri gerekmiyor.

Geçen yıl Almanya'dan iltica isteyenlerin ilk sırasını 70.976 ile Suriyeliler, 36.383 ile Afganlar ve 23.938 ile Türkler alırken, bunları Iraklı ve Gürcistanlılar izledi.

SINIRLARDA ÖNLEM ALINIYOR

Yoğunlaşan düzensiz göç ve ilticacı akını nedeniyle Almanya sınırlarda önlemler almaya başladı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Almanya'ya olan göçü daha iyi kontrol edebilmek ve organizasyonu sağlayabilmek için çok sayıda önlem aldık, alıyoruz“ derken, Avusturya ile sınır kontrolleri artırıldı.

Çek Cumhuriyeti sınırı daha sıkı kontrol ediliyor. İsviçre'de trenlerde denetimler sıklaştırıldı ve Sırbistan ile vize anlaşmasının buna göre yenilenmesine çalışılıyor.