Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda eskort ve hayat kadını skandalı: Kaynaklar açıkladı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan, Kiriakos Miçotakis, Binyamin Netanyahu gibi isimlerin heyetleriyle katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.

Bütün dünyanın gözü bu hafta New York’taydı… New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na birçok lider ve heyeti katılırken, birçok ülke üst düzeyde temsil edildi. Hem BMGK’da yapılan konuşmalarda hem de bir dizi etkinlikte liderler, iş dünyasından temsilcilerle, aktivistlerle görüşerek mesajlarını paylaştı.

Fakat ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Post dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. New York Post’a konuşan kaynaklar, BMGK’nın gerçekleştiği dönemde şehre hem Las Vegas’tan hem de Avrupa’dan çok sayıda eskort ve hayat kadınının da geldiğini söyledi. New York Post’a konuşan kaynaklar, “Heyetler gündüz üst düzey görüşmeler yaparken geceleri ise üst düzey eskortlarla eğleniyorlar. Kızlar Las Vegas’tan ve Avrupa’dan geliyor. Adeta bir eskort zirvesi gibi” dedi.

VIP ODALARDA 100 BİN DOLAR BİLE HARCANIYOR

Gazeteye konuşan kaynaklar, New York’taki sektörün bu dönemde yüzde 20-25 arttığına da dikkat çekti. Bir kaynak, “Eskortlar bir görüşmede 3 bin ile 5 bin dolar arasında para kazanıyor. Birçok diplomat, resmi konutlarda ve büyükelçiliklerde bu kadınlarla buluşamayacağı için otellere gidiyor” dedi. Bir kaynak, bölgedeki gece kulüplerine ilginin de arttığına dikkat çekti.

Gazeteye açıklama yapan bir diğer sektörel kaynak ise, “Bazı diplomatlar striptiz kulüplerinde özel oda tutuyor. Bu VIP odalarda bir gecede 50 bin ile 100 bin dolar harcıyorlar” derken, diplomatların kamuoyunun karşısında görünmemek istediğini de hatırlattı.

