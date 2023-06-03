Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin törenini son dakika gelişmesi olarak verdi.

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Haberlerde, Erdoğan’ın 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’ni yüzde 52,2 oy oranıyla kazandığına işaret edildi, Anıtkabir’e çıkışı canlı yayınlandı.

İngiliz Sky News televizyonun yerel saatle 13.00’te yaptığı yayında, Erdoğan’ın yemin töreninden canlı görüntüler yer buldu.

Sky News sunucusu, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının ardından 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasını kazandığını hatırlatarak, yaklaşık yüzde 52,2 oy oranıyla seçimleri kazanan Erdoğan’ın Ankara’da TBMM’de yemin ettiğini aktardı.

Kanal, resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine ilişkin paylaşımda bulanarak, Erdoğan’ın Anıtkabir’e çıkışını canlı yayınladı.

ALMANYA

Alman Spiegel dergisi, “Şerefim üzerine yemin ederim” başlığıyla verdiği haberde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olmaya devam edeceği, bunun şimdi resmi olarak onaylandığı ve hemen geniş kapsamlı kararlar alması gerektiği ifade edildi.

Türkiye’de 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, son seçim zaferinin ardından bir dönem için daha yemin ettiğine işaret edilen haberde, Erdoğan'ın kabinesini açıklamasının da bugün planlandığı kaydedildi.

Alman kamu yayıncısı ARD televizyonuna bağlı “Tagesschau” internet sayfası da “Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden yemin etti” başlığını kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) kaynak gösterildiği haberde, yemin törenine aralarında NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg ile 30'un üzerinde devlet ve hükümet başkanının yer aldığına işaret edildi.

Haberde, kabinenin açıklanmasının heyecanla beklenildiği aktarıldı.

Zeit gazetesi de Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ardından Erdoğan'ın üçüncü görev süresine başladığı belirterek, yemin törenine başka ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının da katıldığı kaydedildi.

İSPANYA

İspanya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenini, “Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha görev yapmak için yemin etti” başlığıyla duyurdu.

La Vanguardia gazetesi, “Erdoğan’ın çeyrek asra giden cumhurbaşkanlığında yeni bir dönem için yemin ettiğini” vurgulayarak, “Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara’da 21 cumhurbaşkanı ve 13 başbakanın katılımıyla görkemli bir yemin töreni yapıldı. Verilecek yemeğin ardından 2023 yılında 100. yılını dolduracak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve siyasi gidişatı hakkında ipuçları vermesi beklenen yeni Bakanlar Kurulu’nun açıklanması bekleniyor.” diye yazdı.

İspanyol gazeteleri, “Erdoğan’ın, Türkiye’de en uzun süre görev yapan siyasi lideri olduğuna ve 3. kez cumhurbaşkanlığı görevi için yemin ettiğine” vurgu yaptı.

İTALYA

Erdoğan’ın yemin töreni, İtalya basınında, “Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak 3. dönemi için yemin ediyor” başlıklarıyla haber oldu.

İtalyan Rainews24 haber kanalı internet sitesinde, “Türkiye’de Erdoğan günü: 3. Kez yemin ediyor” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan’ın göreve başlama merasimine çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı, bunların arasında en dikkati çeken ismin ise aralarındaki tarihi gerilime karşın törene gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın olduğu belirtildi.

SKYTG24 haber kanalı da internet sitesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek, “Ülkemi korumak için çalışacağım” sözlerini sarf ettiğini aktardı. Haberde, Erdoğan’ın 3. döneminin ilk günlerinde ekonomide yüksek enflasyon, deprem felaketinden Suriye sorununa ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu ile Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F16 konularıyla yüzleşeceği belirtildi.

TGCOM24 haber kanalı, “Erdoğan, cumhurbaşkanlığında 3. dönem için yemin etti” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan’ın ikinci turda tarihi bir sonuç elde ederek 5 yıl daha görev yapacağını kaydetti.

HOLLANDA

Hollanda basını da Erdoğan’ın yemin ederek 3. dönemine başlamasına geniş yer ayırdı.

Hollanda’nın kamu yayıncısı NOS’un, “Türkiye’nin varlığını ve bağımsızlığını öne çıkaran Erdoğan, yeni dönemle birlikte Türkiye’nin en uzun süre liderliğini yapan devlet başkanı olacak” ifadelerine yer verilen haberinde, Ankara’daki törene 78 ülke ve kuruluştan temsilcinin katıldığı belirtildi.

De Telegraaf gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine çok sayıda devlet başkanının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılmasının, İsveç’in NATO’ya katılması sürecinin seçimden sonra yeniden gündeme geleceğine işaret ettiği belirtildi.

Trouw gazetesinde de, TBMM’de yemin eden Erdoğan’ın, Anıtkabir ziyaretinden sonra Beştepe’deki törenine 30’dan fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığına dikkat çekildi.

YUNANİSTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek 3. dönemine başlaması, Yunanistan basınında da geniş yer tuttu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, yemin törenine, dış ülkelerden devlet başkanı ve başbakan seviyesinde yüksek bir katılım olduğu vurgusunu yaparak, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da törene katıldığına dikkat çekti.

Haberinde, törendeki yabancı konuklara ayrıntılı şekilde yer veren SKAI TV, davetliler arasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis’in de bulunduğunu hatırlattı.

Haberde, yeni oluşturulacak kabineye ilişkin Türk basınında yer alan öngörülere yer verilerek, Erdoğan’ın siyasi hayatı da kısaca aktarıldı.

Kathimerini gazetesi ise Erdoğan’ın okuduğu yemin metnini Yunanca vererek, içlerinde Kaskarelis’in de bulunduğu çok sayıda yabancı konuğun törene katıldığını vurguladı.

FRANSA

Fransız BFMTV kanalının haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’de yemin ettiği aktarıldı.

AVUSTURYA

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, 3. kez yemin eden Erdoğan’ın 5 yıl daha cumhurbaşkanı olacağını duyurdu.

BALKANLAR

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan resmi haber ajansları, Erdoğan’ın yemin ederek 3. döneme başladığını bildirdi.

PAKİSTAN

Pakistan’dan Geo News televizyonu, “Erdoğan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak üçüncü dönem için yemin ediyor” başlığıyla yemin törenini okuyucularına duyurdu.

Dawn gazetesi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Ankara'daki törende olduğuna işaret ederek, Erdoğan'ın yeni dönem için yemin ettiğine dikkati çekti.

AA'nın yemin törenine dair Twitter paylaşımlarının gösterildiği haberde, çok sayıda dünya liderinin yanı sıra Başbakan Şerif'in de törene katıldığı vurgulandı.

Radio Pakistan ise Erdoğan'ın büyük bir törenle 5 yıllık yeni dönem için yemin ettiğini köşesine taşıdı.

Haberde, 21 devlet başkanı, 13 başbakan, milletvekilleri ve bakanlar düzeyinde katılımların, NATO, İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) ve çeşitli uluslararası örgütlerden temsilcilerin törene katıldığına işaret edildi.

“Bol News, GNN, ARY News, Express News” gibi çok sayıda yerel televizyon kanalları da yemin törenini canlı olarak ekranlarına taşıdı.

RUSYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yemin ve göreve başlama törenine Rus medyasında geniş bir şekilde yer verildi.

İzvestiya gazetesi, “Erdoğan 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başladı” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın TBMM’deki yemin metni aktarıldı.

Kommersant gazetesi, haberinde, Erdoğan'ın görevine başlaması için yemin ve göreve başlama töreninin yapıldığını aktararak, Rusya adına törene Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in katıldığı belirtildi.

Haberde, törene 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı olmak üzere toplam 78 ülkeden temsilci katıldığına dikkat çekildi.

Vzglyad gazetesi, Erdoğan'ın Ankara'da yemin ederek görevine başladığı belirtilerek, Rusya'yı temsil eden Volodin ile törende bir süre konuştuğu ifade edildi.

Moskovskiy Komsomelts, “Erdoğan resmen cumhurbaşkanlığı görevine başladı” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın TBMM'deki yemininden Beştepe’deki törene kadarki programından detaylar verdi.

Yabancı liderlerin katıldığı belirtilen haberde, Rusya Parlamentosu basın servisine dayandırılarak Duma Başkanı Volodin'in Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Putin'in “samimi selamını ve tebriklerini” ilettiği kaydedildi.

Komsomolskaya Pravda, “Erdoğan'ın yemin töreni: Batı, Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalışarak Moskova ve Ankara'yı kucaklaşmaya itti” başlıklı haberinde, Volodin'in Beştepe’deki törende önlerde önemli bir yerde oturduğuna dikkat çekildi.

KATAR

Katar haber ajansı QNA’da yer alan haberde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 2. turunu kazanmasının ardından yeni dönem için Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Ankara’da TBMM Genel Kurulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için toplandığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Al-Arabiya televizyonun sitesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne 78 üst düzey uluslararası yetkilinin katıldığı aktarıldı.

Haberde, Erdoğan’ın törende Kabine üyelerini bugün açıklayacağını ifade ettiği ve konukları onuruna vereceği akşam yemeğinden sonra kabine üyelerini açıklamasının beklendiği kaydedildi.

Şark’ul Evsat gazetesi, Göreve Başlama Töreni ilgili haberinde, Erdoğan’ın “Demokrasimizi özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz.” ifadelerini başlığa taşıdı.

Haberde, Erdoğan’ın Kabine üyelerini bugün açıklamasının beklendiği bilgisine yer verildi.

KUVEYT

Kuveyt haber ajansı KUNA’nın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta seçimin 2. turunu kazanmasının ardından bugün yemin ettiği anlatıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’den mazbatasını aldığı aktarıldı.

Kabes Gazetesi, Göreve Başlama Töreni’nde konuşan Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı başladı.” cümlesini başlığına taşıdı.

Törene çeşitli ülkelerden 21’i devlet başkanı, 13’ü başbakan 78 üst düzey yetkilinin katıldığı aktarılan haberde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı temsilen Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah’ın törende ülkesini temsil ettiği kaydedildi.

LİBYA

Ayn Libya gazetesinin haberinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazandığı seçimlerin ardından yemin ederek 5 yıllık yeni dönem görevine başladı.” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan’ın Geçici TBMM Başkanı Bahçeli’den mazbatasını aldığı belirtilen haberde, Erdoğan’ın yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret ettiği aktarıldı.

Ferbuary TV, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin, Göreve Başlama Töreni’ne katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiği haberini verdi.

FİLİSTİN

Filistin’in el-Kudüs gazetesi, TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, “Erdoğan, Türkiye’de üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.” başlığıyla gördü.

Haberde, Erdoğan’ın liderlik ettiği Cumhur İttifakı’nın 600 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu vurgulanırken, seçimlerdeki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “seçim yenilgisinden sonra CHP lideri olarak geleceğinin şüpheli” olduğu yorumunda bulunuldu.

İSRAİL

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Göreve Başlama Töreni ve TBMM Genel Kurulundaki yemin törenine geniş yer verildi.

The Jerusalem Post gazetesi, Göreve Başlama Töreni haberini, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni bir beş yıllık Cumhurbaşkanlığı dönemi için yemin ederek 20 yılı geride bırakan iktidarını sürdürüyor.” ifadeleriyle verdi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Göreve Başlama Töreni’ne, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da dahil olduğu 78 ülkeden üst düzey katılım sağlandığına işaret edildi.

Erdoğan için “Türkiye’nin en uzun süre görev yapan lideri” nitelemesini kullanan gazetenin haberinde, Erdoğan’ın TBMM’de ettiği yeminin metni de yer aldı.

Erdoğan’ın, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’ta yapılan ikinci turunda yüzde 52,2 oy aldığına işaret edilen haberde, “Erdoğan’ın seçim zaferinin, çoğu kamuoyu yoklamasının tahminlerini alt üst ettiği” vurgusu yapıldı.

The Times of Israel gazetesi, TBMM Genel Kurulundaki yemin törenine ilişkin yayımladığı haberini, “Erdoğan yemin ederek 20 yıllık iktidarını uzattı” başlığıyla verdi.

Haberde, Erdoğan’ın, 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesiyle “Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan kilit NATO ülkesini çeyrek yüzyıl yönetmiş olacağı” ifade edildi.

LÜBNAN

Lübnan’ın An-Nahar gazetesi, Erdoğan’ın yemin törenini “Mikati Erdoğan’ın yemin töreninde” başlığıyla gördü.

Haberde, “Yemin töreni için Ankara’ya resmi şekilde davet edilen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Erdoğan’ın yeni döneminin başlangıcına şahitlik etti.” ifadelerine yer verildi.

IRAK

Irak haber ajansı INA, Erdoğan’ın yemin törenini “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.” başlığıyla gördü.

Erbil merkezli Rudaw TV kanalının haberinde, yemin töreni, “Göreve başlayan Erdoğan: Küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa, barışmanın yollarını arayalım” manşetiyle yer buldu.

IKBY medyası, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin törene katılımını da öne çıkardı.

İRAN

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Fars Haber Ajansı gibi resmi ve yarı resmi medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki yemin törenine geniş yer verildi.

Tesnim Haber Ajansı ile İran’da reformistlere yakınlığıyla bilinen “Etemad Online” haber sitesinde yer alan haberde, Erdoğan’ın yemin töreninde “Halkıma hizmet edeceğim” sözleri ön plana çıkarıldı.

Haberde, Erdoğan’ın yeni süreçte başarılı politikalar ve yeni gelişmeler yaşanacağına işaret ettiği aktarıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (İSNA) ise “Erdoğan, yeni döneminde Türkiye’nin 100. yıl vizyonunu hayata geçirme sözü verdi” başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan’ın “Önümüzdeki beş yıl boyunca, Türkiye’nin 100. yıl vizyonunu hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” sözlerine yer verildi. (AA)

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