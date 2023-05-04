Kemal Kılıçdaroğlu BBC’ye konuştu: Erdoğan’la farkımız siyah-beyaz

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz kamu kuruluşu BBC'ye konuştu.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım başlarken, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun BBC’ye verdiği röportaj yayınlandı.

“Türkiye’de seçimler: Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu, barış ve demokrasi sözü veriyor” başlığının kullanıldığı röportajı Kılıçdaroğlu’nun İzmir mitinginden önce verdiği belirtildi. Haberde, “Tehlike birçok formda karşımıza çıkabilir. Türkiye’nin en uzun süre lideri olan Recep Tayyip Erdoğan için ise tehlike eliyle kalp işareti yapan eski bir bürokrat şeklinde geldi” denildi.

“BENİ KORKUTAMAZLAR”

Muhalefet bloğu tarafından desteklenen Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda özgürlük ve demokrasi vaadinde bulunduğu belirtilirken, “Gençlik demokrasi istiyor. Bir tweet attıkları için sabahın erken saatinde polisin kapılarını çalmasını istemiyor” dedi. Haberde, Kılıçdaroğlu’nun anketlerde önde olduğu belirtilirken, seçimin ikinci tura kalmasının da olası olduğu kaydedildi.

İnsanların kendisini özgürce eleştirebilmesine izin vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de siyaset yapmak risklerle dolu bir yaşamı seçmek demek. Ben Erdoğan ve müttefikleri ne yaparsa yapsın yoluma devam edeceğim. Beni korkutamazlar. Ben bu ülkeye bir söz verdim” dedi.

Geçmişte Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu ile dalga geçtiğini fakat şu an böyle bir şey yapmadığı belirtilirken, Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu BBC’ye, “Ben bizim gelişmiş dünyanın bir parçası olmasını istiyorum. Biz özgür medya ve tam bağımsız yargı istiyoruz. Erdoğan böyle düşünmüyor” ifadesini kullandı.

Kılıçdarıoğlu, Türkiye’nin önceliğinin Kremlin ile değil Batı ülkeleriyle ilişkiler olacağını dile getirirken, “Erdoğan daha baskıcı olmak istiyor. Aramızda fark bu. Aramızdaki fark siyah ve beyaz kadar net” yorumunu da yaptı. Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi durumunda görevi bırakıp bırakmayacağına dair bir soruya ise Kılıçdaroğlu, “Biz onu emekli edip göndereceğiz. Sessizce çekilecek. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın” yanıtını verdi.

“O BİRÇOK AÇIDAN ANTİ-ERDOĞAN”

Sandık güvenliğine de güvendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Biz önlemlerimizi bir buçuk yıldır alıyoruz” dedi. BBC’nin haberinde, “O birçok açıdan anti-Erdoğan. Düzgünce asılmış bezlerin olduğu mütevazı mutfağından videolar paylaşıyor. Soğan fiyatlarından bahsediyor” yorumu da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikaları sebebiyle enflasyonun arttığına dikkat çekilirken, “Kim kazanırsa, kötü bir ekonomi ve bölünmüş bir ülkeyi miras alacak. İkisinin çözümü için de tek bir çözüm yok” yorumu yer aldı.

Erdoğan’ın muhafazakar seçmenin oyunu alabileceğine dikkat çekilirken BBC’nin haberinde, “Erdoğan onların dilinden konuşuyor. Ve seçim öncesinde maaşlara zam gibi harcamalarla onların desteğini elde etti” denildi.

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