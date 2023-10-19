Orta Doğu’da kaos: Reuters’tan Erdoğan hakkında çarpıcı analiz

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'i vurmasından sonra bölgede tansiyon her geçen dakika artarken, İsrail'in önceki gün sivilleri hedef almasıyla birlikte ipler kopma noktasına geldi... İngiliz haber ajansı Reuters da dikkat çekici bir analize imza attı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz haber ajansı Reuters, son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerle ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı…

El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırı sonrasında gözler son yıllarda bu tür krizlerde arabuluculuk çabaları içerisinde olan Türkiye’ye dönerken, Reuters’ın analizinde dikkat çekici iddialar ve senaryolar ortaya atıldı.



Türkiye’de son dönemde İsrail karşıtı eylemlerin arttığına ve Ankara’nın El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırı dolayısıyla 3 günlük yas ilan ettiğini hatırlatan Reuters, “Filistinli yetkililer El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki patlamaya İsrail’in hava saldırısının neden olduğunu söyledi.

İsrail patlamadan Filistinli İslami Cihad grubunun başarısız bir roket fırlatmasını sorumlu tutarken, bu grup patlamanın sorumluluğunu reddetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamayı ‘en temel insani değerlerden yoksun İsrail saldırılarının son örneği’ olarak nitelendirdi” yorumunu yaptı.

Haberde, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, sosyal medya platformu X’te İsrail’in iddiasını hızla ‘#SahteHaber’ olarak damgaladı. Gece boyunca Türkler, başkent Ankara’daki İsrail büyükelçiliğinin önü de dahil olmak üzere en az bir düzine Türk şehrinde Filistin bayraklarıyla yürüdü ve İsrail’i kınayan sloganlar attı” denildi.

İstanbul Havalimanı’nda İsrail’e dönmek istediğini söyleyen bir kadın, Reuters’a “Ben sadece eve gitmek istiyorum. Hepsi bu” dedi.

Protestocular Çarşamba akşamı İstanbul’daki İsrail ve ABD konsoloslukları yakınlarında yeni gösteriler düzenledi. Ankara’da ise birkaç yüz protestocu hastanede ölenler için kılınan sembolik cenaze namazının ardından yürüyüşe geçti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Adana’nın güneyindeki ABD konsolosluğunun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ve ABD hükümet personeline protestolar nedeniyle Türkiye’deki hareketlerini en aza indirmeleri talimatı verildiği belirtildi.

“VAHİM SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

Siyasi analistler Gazze’deki hastane patlamasının İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından vahim sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Teneo’dan Wolfango Piccoli, “Ankara’nın artık çok daha sert bir İsrail karşıtı tutum takınması muhtemel. Erdoğan, iki ülke arasında 10 yıldan fazla süren gergin ilişkilerin ardından 2022’de başlatılan İsrail ile yakınlaşmayı terk etmeye bile karar verebilir… Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulması, Türkiye-ABD ilişkilerini de etkileyebilir ve iki NATO müttefiki arasında istikrarsız bir dönemde daha fazla gerilim yaratabilir” dedi.

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