Böyle giderse paramızla bile et bulamayız

Etteki hızlı fiyat artışlarının üretim yetersizliğinden kaynaklandığını belirten TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, acil önlem alınmazsa et bulunamayacağını söyledi.

Erdoğan SÜZER

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, et üretiminin talebi karşılayamaz hale geldiğini, et fiyatlarındaki zam sağanağının üretim düşüklüğünden kaynaklandığını söyledi. Hayvan varlığı ve et üretimini artırmaya yönelik acil önlemlerin alınmaması halinde et ve sütün parayla dahi bulunamayacağını ifade eden Çelik, “Et ve süt öyle kendi kendine yetişmiyor. Birilerinin üretmesi, üretenlerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

KÖYE GÖÇE DESTEK PROJESİ

Nihat Çelik, et ve süt üretiminin artırılmasını hedefleyen yeni bir proje hazırlayıp Tarım Bakanlığı'na sunduklarını aktardı. Pandemi ve deprem felaketinin insanları şehirlerden uzaklaştırdığını, kırsala doğru tersine göç başlattığını ifade eden Çelik, köyüne dönen insanların eskiden olduğu gibi yine bulundukları yerlerde üretici haline dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Bakanlığa sundukları projeyle köyüne göçen insanların hayvancılık yapmalarının desteklenmesini hedeflediklerini belirten Çelik, projesini şöyle anlattı:

“Köyüne göçen insanlara en az 50 küçükbaş hayvan, bir koç ve bir teke vereceğiz. Her yıl toplamda 50 bin küçükbaş hayvan dağıtmayı öngörüyoruz. Maliyetin yüzde 75'ini devlet üstlenecek, yüzde 25'ini üretimi yapacak insanlar karşılayacak. 5 yılda toplam 260 bin hayvanı yeni üreticilere dağıtmayı planlıyoruz. Projenin bütçesi 800 milyon lira. Gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Proje önce 11 ilde sonra 81 ile yaygınlaşacak. Proje için gerekirse anaç hayvan ithal edilebilir. Bu olursa üretim artar et fiyatları düşer.”

Et fiyatları daha da artacak

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, depremin hayvancılığı derinden vurduğunu, bölgede 60 binden fazla hayvanın telef olduğunu, 4 bin 300 hayvan yetiştiricisinden 650'sinin bölgeyi terk ettiğini söyledi. İnsanlar can derdine düşmüşken rant lobisinin de zor durumdaki depremzedelerin elinden yok pahasına hayvanlarını almaya çalıştığını belirten Çelik, “Yaşanan tüm bu olumsuzluklar piyasa dengelerini bozuyor. Ramazan ayına az kaldı. Fiyatlar zaten artıyordu, şimdi Ramazan'da fiyatlar daha da artacaktır” dedi.